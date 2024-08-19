Самарская область в пятерке победителей V юбилейного сезона Фестиваля уличного искусства ПФО «ФормАРТ»

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17 августа 2024 года в рамках торжественной церемонии закрытия V юбилейного фестиваля «ФормАРТ» в Кирове наградили лучших граффити-художников Приволжского федерального округа. Самарскую область в 2024 году представлял художник Дмитрий Горшков (псевдоним — Пирог) с работой «Игра теней».

В течение трех дней участники окружного финала участвовали в образовательной программе, мастер-классах по каллиграфии, гончарному и столярному мастерству, разрабатывали эскиз совместного граффити и воплощали идеи на стенах в арт-пространстве «Фантазариум» и автобусах в парке имени Кирова, тем самым оставив наследие фестиваля в регионе.

Традиционно определение победителя фестиваля включало народное и экспертное голосование. В народном голосовании мог принять участие каждый желающий, отдав свой голос по бесплатному номеру. Всего за работы художников отдали голоса свыше 66 тысяч жителей. За работу Самарской области проголосовали около 12 тысяч жителей Приволжского федерального округа и других регионов страны. По итогам голосований работа «Игра теней» Дмитрий Горшкова заняла четвертое место в ПФО.

«На финале Фестиваля я уже не впервые и каждый раз богатая программа удивляет и поражает. Загрузка максимальная — совместно с участниками Фестиваля «ФормART» мы создаем общее граффити, общаемся и знакомимся для дальнейшего сотрудничества. Мы уже узнали тройку победителей. Все эти дни я был в ожидании результатов, мне хотелось, чтобы Самарская область оказалась в призерах, но небольшое отставание по голосам сыграло свою роль. Я благодарен за поддержку жителей области и других регионов России на Фестивале. В прошлые годы участия в Фестивале мы не раз доказывали, что самарский стрит-арт лучший в ПФО, докажем это и в следующем году», — отметил Дмитрий Пирог, самарский художник, участник Фестиваля уличного искусства «ФормАРТ» в 2024 году.

В церемонии награждения, которая состоялась в Ботаническом саду Вятского государственного университета, приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев и зампред правительства Кировской области Светлана Шумайлова.

По итогам голосования лучшей стала работа Марата Петрова «Из поколения в поколение» из Ульяновской области.

Второе место заняла Ксения Кокель с работой «Мой дом – моя крепость» из Чувашской Республики.

И закрыла тройку лидеров Юлия Чиженькова из Саратовской области с работой «Ватрушки».

Победителям и призерам вручены гранты на творческое развитие от 100 до 200 тыс. рублей.

Также в этом году совместно с PRIFO проводилось голосование за получение титула «Победитель в сети». Среди финалистов фестиваля подписчиками телеграм-канала была выбрана лучшая работа – «Ватрушки» художницы Юлии Чиженьковой из Саратовской области.

Отметим, в Самарской области поддержке и развитию талантливой молодежи уделяется большое внимание. По предложению главы региона Вячеслава Федорищева более 30 студентов самарских вузов проходят стажировку в региональных органах власти, а самые перспективные войдут в кадровый резерв.

Кроме того, до 31 августа 2024 года в регионе проводится конкурсный отбор на включение в состав молодежного правительства Самарской области. Представители молодежного правительства работают совместно с органами исполнительной власти, представляют интересы молодежных объединений региона и привлекают молодых людей к решению социально значимых вопросов. Также руководитель области предложил приглашать представителей будущего молодежного правительства к участию в заседаниях регионального кабмина.

Фото: Фестиваль уличного искусства ПФО «ФормAРТ»