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Самарская область – в команде экспертов конкурса «Моя страна – моя Россия»

28 апреля 2025 13:27
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Самарская область – в команде экспертов конкурса «Моя страна – моя Россия»

Завершилась заявочная кампания экспертов Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Заявки на участие в конкурсе подали 3116 человек из 86 регионов Российской Федерации. От жителей Самарской области поступила 61 заявка на участие в экспертном сообществе проекта. Эксперты будут играть ключевую роль в поддержке и реализации проектов, способных повлиять на будущее их территории и всей страны.

Эксперты из самых разных сфер традиционно объединяются ради одной цели — поддержки молодых инициатив, способных повлиять на социально-экономическое развитие регионов России. В этом году к команде проекта вновь присоединились профессионалы, обладающие опытом в социальном проектировании, педагогике, работе с молодёжью и в других тематических направлениях конкурса. Каждый из них своим примером помогает молодым лидерам расти и реализовывать значимые идеи.

«Экспертное сообщество конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стало уникальной площадкой, где сочетаются опыт и энтузиазм, наставничество и стремление к переменам. В 2025 году к нам присоединились более трех тысяч специалистов, что подтверждает растущий интерес и доверие к проекту. Особое значение в этом году имеет новая специальная номинация «Моя страна. Моя история. Моя Победа», приуроченная к 80-летию Великой Победы. Она вошла в тройку лидеров по числу регистраций среди экспертов, собрав 797 заявок, что свидетельствует о важности сохранения исторической памяти для будущих поколений. Эксперты – движущая сила конкурса, и я уверен, что каждый из них будет подходить к своей работе с полной ответственностью и объективностью, способствуя реализации проектов, которые изменят будущее нашей страны», – рассказал руководитель исполнительной дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Турлаков.

От Самарской области 61 житель изъявил желание стать экспертом конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Для специалистов участие – это не только возможность оценивать социально значимые инициативы, но и шанс обменяться опытом с коллегами из разных регионов, черпать вдохновение в идеях участников и развиваться профессионально.

В 2025 году перед экспертным сообществом стоит важная задача – оценка проектов в 14 номинациях, охватывающих ключевые направления социально-экономического развития российских территорий. За каждой заявкой – идеи, мечты и труд молодых людей, которые верят в возможности и стремятся улучшить жизнь своего города, региона, своей страны.

Перед тем как приступить к оценке, эксперты пройдут обязательное обучение в формате онлайн-вебинаров. В этот раз своим опытом с ними поделятся преподаватели Президентской академии и специалисты конкурса – совместно они обсудят важность национальных проектов, вопросы комплексного развития территорий, а также собственно механику работы экспертов.

Далее пройдет квалификационное тестирование, которое и решит, кто из экспертов будет направлять участников в будущем, – оно станет доступно с 30 апреля по 10 мая в их личных кабинетах. Такой подход помогает сформировать единое понимание критериев, чтобы каждый проект в конкурсе «Моя страна – моя Россия» получил профессиональную и объективную оценку.

А для участников конкурса продолжается заявочная кампания – свои проекты они могут подать до 11 мая. Каждая работа пройдет тщательную экспертизу: её рассмотрят не менее трёх независимых экспертов. В случае спорных оценок подключается дополнительная проверка. Чтобы сохранить объективность, действуют чёткие правила: эксперты не могут рассматривать проекты из своего региона.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети». Конкурс проходит при поддержке Фонда президентских грантов, и участие в нём доступно для жителей всех регионов России. Стать участником могут жители как больших, так и малых городов и сел. Подробности и регистрация — на официальном сайте проекта: moyastrana.ru.

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