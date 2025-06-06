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Самарская область – в десятке самых активных регионов по использованию сервиса Сферум

6 июня 2025 14:45
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Сферум – это закрытое безопасное пространство для учёбы и общения педагогов, учащихся и их родителей. Это универсальная платформа для дистанционного образования, делающая процесс обучения более гибким и технологичным.

Сферум – это закрытое безопасное пространство для учёбы и общения педагогов, учащихся и их родителей. Это универсальная платформа для дистанционного образования, делающая процесс обучения более гибким и технологичным.

По итогам 2024-2025 учебного года число пользователей сервиса Сферум выросло на 40% по сравнению с 2023-2024 учебным годом и достигло почти 35 млн. При этом в Сферуме зарегистрированы все педагоги РФ – свыше 2,5 млн. К сервису подключены более 90,1 тыс. российских образовательных организаций, в том числе детских садов, школ, техникумов и колледжей. 

В ТОП-10 регионов, активно использующих Сферум, по итогам прошедшего учебного года вошли Томская, Самарская, Владимирская, Курская, Челябинская, Кировская, и Тамбовская области, а также Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа и Республика Тыва. В нашем регионе количество регистраций на платформе составило более 480 000, из них более 45 500 педагогов и более 437 000 учащихся образовательных организаций.

«Сферум – это полезный инструмент в работе учителя, который позволяет обеспечить персонализацию обучения. Одна из его задач заключается в использовании таких цифровых разработок, которые помогут педагогу в объяснении трудного материала. При этом учитываются индивидуальные особенности и темпы обучения каждого ребенка. В нашем регионе делается все для того, чтобы школьники, их родители и педагоги знали о ресурсах, которые предлагают платформы Сферум, Моя школа и использовали их в учебе и работе», - отметил министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

С помощью Сферума можно переписываться в чатах, совершать онлайн-звонки, обмениваться учебными материалами, проводить опросы. Для педагогов в Сферуме создан расширенный функционал и права администрирования. 

В сервисе также доступны полезные образовательные сервисы, в том числе электронные дневники, интерактивная доска, «Помощник ученика» для подготовки к экзаменам, «Помощник Рособрнадзора» для обратной связи педагогов, чат-бот «Пушкинская карта» и многое другое. 

Чат-бот «Помощник Рособрнадзора» в Сферуме доступен учителям школ со всей страны с января 2025 года, а с 1 марта - педагогам дошкольного образования и системы СПО. С января по май 2025 года чат-бот получил почти 6 тыс. обращений. Наиболее активно сервисом пользуются педагоги Приволжского и Сибирского федеральных округов.

«В прошедшем учебном году мы активно развивали Сферум, чтобы сделать его еще удобнее для всего образовательного сообщества. Желаем педагогам, учащимся и их родителям хорошо отдохнуть на каникулах, а мы продолжим совершенствовать наш сервис, чтобы в новом учебному году предложить нашим пользователям еще больше возможностей», – заявил Рустам Хайбуллов, вице-президент по стратегическим проектам VK.

 

Фото: freepik.com

Теги: Самара

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