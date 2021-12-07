Самарская область в числе лидеров по количеству победителей XVIII всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия"

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Подведены итоги XVIII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В рамках торжественного награждения названы имена 250 авторов лучших молодежных проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий.

Самарская область вошла в десятку лидеров по числу победителей конкурса – авторами лучших проектов признаны 8 представителей региона. В копилке области премия Л.А. Вербицкой, бронзовая медаль и 2 специальных приза. Еще 4 юных жителя региона стали победителями специальной номинации «Сказки о космосе».

В 2021 году всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» проводился уже в 18 раз. Основными тематическими линиями XVIII сезона конкурса стали наука, технологии и космос, что приурочено к 60-летию первого полета Ю.А. Гагарина в космос. А всего в завершившемся сезоне проекта было 18 тематических номинаций, охватывающих большинство областей социально-экономического развития страны. Конкурс также вошел в План реализации Года науки и технологий в России.

В мероприятии подведения итогов XVIII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» приняли участие заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов, министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, в нынешнем сезоне возглавивший Организационный комитет конкурса, Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, представители федеральных министерств, ведомств, образовательных организаций и партнеров, курирующих номинации проекта.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров подвел итоги сезона:

"Уже в третий раз конкурс проходит в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей». И мы видим, как растет интерес к проекту не только среди жителей России, но и среди граждан других стран. Так, в 2021 году свои идеи и проекты представили 91 147 участников из всех регионов России и 24 иностранных государств, в числе которых Республика Беларусь, Казахстан, Литва, США, Великобритания и многие другие. А победителями по итогам XVIII сезона стали 250 человек – ровно в 2 раза больше, чем в предыдущем году. В 2 раза больше молодых людей – школьников и студентов, представителей общественных объединений, ученых и педагогов-новаторов – получат поддержку своих инициатив от партнеров конкурса и самой платформы. Я говорю о грантах на реализацию своих проектов, стажировках и практиках в крупнейших компаниях, возможности получения дополнительного образования и других ценных призах".

Галина Гомозова, студентка Тольяттинского государственного университета, получила высшую награду номинации «Мой родной язык» - премию Л.А. Вербицкой. Победительница представила просветительский медиапроект, направленный на популяризацию русского языка «#Ошибки_нет». С 2018 года команда проекта подготовила 21 медиаматериал о русском языке, в которых авторы рассуждают, как влияют на наш язык рэп и интернет, как относиться к модным феминитивам и можно ли избавиться от слов-паразитов в речи. Все материалы опубликованы на сайте Молодежного медиахолдинга Тольяттинского государственного университета «Есть talk!».

В качестве приза Галина получила премию от партнера конкурса – Российской академии образования, а также сертификат на прохождение образовательной программы «Управление проектами и развитие территорий».

"Команда проекта относится к русскому языку с уважением и понимает, что его развитие и происходящие в нём изменения – абсолютно нормальное явление. Мы говорим с аудиторией на важные темы на доступном, понятном и современном языке. Хочется верить, что после победы в конкурсе платформы «Россия – страна возможностей» к нам присоединятся новые читатели со всей страны", – рассказала Галина Гомозова.

Павел Рогожин, старший научный сотрудник Самарского государственного технического университета, победитель XVII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», в нынешнем сезоне представил технологию нанесения серебряно-алмазных покрытий на втычные алюминиевые контакты. Технология позволит не только повысить энергоэффективность контактных элементов до 25 % за счет увеличения износостойкости предлагаемого серебряного покрытия, но и исключить использование ядовитых химикатов в процессе нанесения покрытий – производство становится экологически чистым и безопасным для персонала. Павел занял III место в номинации «Большая технологическая разведка моей страны», получив премию от Пермского национального исследовательского политехнического университета и сертификат на прохождение образовательной программы «Управление проектами и развитие территорий».

"В прошлом году я уже становился победителем конкурса «Моя страна – моя Россия» и теперь решил представить новую разработку. Уверен, что победа в конкурсе платформы «Россия – страна возможностей» позволит исследовать и развивать проект не только в Самарской области, но и на территории всей России и зарубежья! – поделился Павел Рогожин.

Виктория Лесина, магистрант Тольяттинского государственного университета, стала обладательницей специального приза в номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах», представив анонимный бот, направленный на проведение самостоятельной психологической диагностики и оказание психологической помощи. Анонимный бот-психолог «Doctor Calm» работает в социальной сети ВКонтакте. Для психологической диагностики здесь представлены 10 тестов: «Депрессия», «Стресс», «Агрессия», «Образ жизни» и другие. На основании ответов пользователей бот анализирует настроение человека и вероятность возникновения у него депрессии, определяет степень стресса и уровень эмоционального выгорания, даёт короткие рекомендации, как справиться с тревожными состояниями. В качестве приза Виктория получила премию от партнера номинации – Российского общества «Знание».

Еще один специальный приз у Екатерины Пантелей, представившей обучающий комплекс операторов телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов в номинации «Интеллектуальная собственность моей страны». Обучающие тренажеры операторов телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов, как правило, представляют собой узконаправленные тренажеры для определенного вида устройств. Часто это приводит к монополии на определённые аппараты из-за длительного времени обучения.

Предложенный продукт представляет универсальное средство, которое может обучить работе оператора на большом классе аппаратов. По итогам конкурса Екатерина получила сертификат на прохождение образовательной программы «Управление проектами и развитие территорий».

Самыми юными победителями всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» стали 4 жителя Самарской области в возрасте до 13 лет, которые представили свои «космические» сказки и рисунки в специальной номинации «Сказки о космосе»:

- Даня Алендеев, 10 лет, роспись по дереву «Гагарин»;

- Олег Трухонин, 7 лет, аппликация «Полет к неизведанным планетам»;

- Даша Урядова, 12 лет, сказка «Спасение звездочки»;

- Ваня Комлик, 11 лет, сказка «Приключение Капельки».

О планах проекта на будущий год рассказала научный руководитель конкурса «Моя страна – моя Россия», доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, проректор РГГУ Лариса Пастухова:

"Подводя итоги XVIII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», уже сегодня вместе со всем сообществом – нашими выпускниками, экспертами и партнерами проекта – мы работаем над грядущим сезоном, старт которого намечен на январь 2022 года. Планируются значительные изменения как в части календарного плана мероприятий, так и состава номинаций. Новый, XIX сезон, будет наполнен событиями как в онлайн-формате, который мы сохраним для финальных этапов, так и живыми встречами с участниками. Однако, в первую очередь, он станет подготовительным – совсем скоро, в 2023 году, конкурс будет отмечать свое 20-летие. И уже сегодня мы приглашаем всех наших друзей присоединиться к разработке юбилейного года проекта".



Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», передает sova.info.

Фото: организаторы конкурса / СОВА