Самарская область в числе лидеров по количеству проведенных «Дней цифры» в летних лагерях

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За первую неделю с момента запуска нового сезона образовательного проекта в сфере информационных технологий для детских лагерей «День цифры», к проекту подключилось более полутора тысяч учреждений и организаций для детского отдыха по всей стране.

Школьники, отдыхающие в лагерях, вожатые и педагоги высоко оценили обновленный квест. На начало июля по количеству проведенных «Дней цифры» лидирует Краснодарский, Ставропольский край, Московская, Самарская, Омская, Ленинградская, Ростовская, Рязанская, Ярославская область, Республика Бурятия.

Повышенный спрос на специалистов в сфере ИТ в последнее время увеличил интерес детей к техническим и инженерным специальностям, который поддерживается правительством региона. А проведение таких профориентационных и образовательных IT-мероприятий в регионе как «Урок цифры», «Цифровой ликбез», «Код будущего» всегда находит поддержку у Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Проект «День цифры» направлен на раннюю профориентацию детей в летнее время и дает возможность познакомиться с популярными ИТ-профессиями и актуальными информационными технологиями в игровой форме во время отдыха в детском или пришкольном лагере. За прошлый летний сезон более ⅓ российских лагерей и 1 миллиона отдыхающих ребят стали участниками проекта.

Бесплатная методическая программа, подготовленная для лагерей, включает сценарии и описание игровых механик всех трех этапов игрового квеста, рекомендации для педагогов по проведению мероприятия, обучающие видео-инструкции для вожатых и воспитателей, а также медиа-контент для детей.

В новом сезоне авторы проекта и специалисты ведущих ИТ-компаний, партнеров проекта, обновили формат «Дня цифры» и подготовили новые увлекательные задания по трем этапам: утренняя цифровая зарядка с героиней проекта Запятыней, командная игра по станциям «Цифровой код», проектная часть «Лагерь-АП(грейд)», интеллектуальная командная игра «ЦифроКвиз».

«Самарская область всегда активно принимает участие в подобных «цифровых» проектах, направленных на раннюю профориентацию детей. Во время отдыха в легкой игровой форме ребята знакомятся с популярными IT-профессиями и современными цифровыми технологиями. Такие проекты, как «День цифры», помогают нам формировать кадровый потенциал, а детям получать новые знания, опыт, компетенции», - отметил заместитель председателя правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Присоединиться к проекту и получить бесплатную методическую программу, подготовленную для лагерей, которая включает сценарии и описание игровых механик всех этапов, рекомендации для педагогов, обучающие видео-инструкции для вожатых и воспитателей, а также медиа-контент для детей, можно на сайте проекта: https://урокцифры.рф/camp