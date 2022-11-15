Самарская область станет первым регионом, где показ медиапроекта «Говорит Россия! Запорожская область» пройдет на «большом экране»

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16 ноября в 13:00 в кинотеатре «Художественный» состоится первый показ в России на «большом экране» документального фильма «Говорит Россия! Запорожская область» (Россия, 2022, 63 мин., 12+) с Иваном Охлобыстиным. Вход на показ фильма - свободный.



☝️С октября трансляция фильма проходит на ресурсах цифрового канала «ЗА ТВ», Российского общества «Знание», «Роспатриот» в сети Интернет. 12 октября фильм вышел на информационных ресурсах Посольства РФ в Китайской народной республике. Многие регионы России поддержали проект на своих Интернет-ресурсах. Самарский регион первым расскажет историю Запорожской области с экрана кинотеатра.



Самарская область одна из регионов-лидеров по гуманитарной работе с территориями, где проходит СВО. Мы стали первым регионом в России, официально закрепившим шефство над городом в ДНР – Снежное, где сейчас идет активная работа по восстановлению города.

Фото: администрация Самары