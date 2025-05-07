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Самарская область стала самой активной в теме ЗОЖ форума «Сильные идеи для нового времени»

7 мая 2025 10:50
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Самарская область стала самой активной в теме ЗОЖ форума «Сильные идеи для нового времени»

Согласно статистике форума «Сильные идеи для нового времени», организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ, сейчас по всем пяти направлениям поступило более 14 тыс. проектов и предложений из всех регионов России. Около 1 тысячи из них из Самарской области. Каждая десятая поступившая идея касается темы здорового образа жизни.

ЗОЖ стал трендом: после пандемии люди поняли, что здоровье – главный актив, государство поддерживает это нацпроектами, а бизнес – корпоративными программами, так как профилактика очевидно выгоднее лечения.

«Самым популярным направлением форума традиционно является Национальная социальная инициатива (НСИ). Она собрала половину всех идей форума – ровно 50% от общего числа предложений. При этом именно в НСИ мы выделили отдельную тему про привитие ценностей и формирование здорового образа жизни. По этому треку поступило свыше 1,5 тыс. идей: примерно 20% или каждое пятое предложение. Самыми активными субъектами именно в теме ЗОЖ можно назвать Самарская область, Республика Башкортостан, Саратовская, Нижегородская и Ульяновская области», – отмечают в пресс-службе АСИ. 

Авторы предлагают всё – от строительства спортплощадок в сёлах до мобильных приложений для мотивации и антивейпинговых квестов для подростков. Особенно популярны проекты по вовлечению разных возрастов: от программ ГТО для малышей до продления активного долголетия пожилых людей.

Елена Маркелова, председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийская федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями» в Самарской области, не впервые участвует в форуме «Сильные идеи для нового времени». В этом году представляет проект, посвященный адаптации ветеранов СВО и членов их семей в активную социальную жизнь. «Через спорт – футбол на дронах, футбол для ампутантов – и обучение социальному проектированию будем помогать нашим ребятам, их детям и женам. Проект уже почти готов и в ближайшие дни подадим нашу заявку. Мы шестой год участвуем в форуме. Все годы входили в ТОП-10 проектов на региональном уровне», - рассказывает Елена Александровна.

Подать заявку можно до 15 мая на крауд-платформе идея.росконгресс.рф. Для этого достаточно зарегистрироваться на платформе и выбрать нужную номинацию. Затем следить за движением проекта, получать помощь и обратную связь по доработке от экспертов. Уже стартовала экспертная оценка. Вместе с авторами проектов они проделают работу по докрутке и «упаковке» идей. Финальной точкой станет очный двухдневный форум в Москве. На форуме планируется презентация 100 лучших идей и проектов, а в рамках пленарного заседания – продемонстрировать 10 из них руководству страны.

Фото – Фотобанк Росконгресс.

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