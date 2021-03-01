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Самарская область стала одним из пилотных регионов, где в этом году начнется активное внедрение системы долговременного ухода

1 марта 2021 17:55
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Система долговременного ухода - это система помощи гражданам, у которых выявлено и диагностировано снижение способности к самообслуживанию.

Об этом рассказал Александр Шкребело, руководитель проектного офиса благотворительного фонда «Старость в радость» (г. Москва), посетивший Самарскую область. Система долговременного ухода является частью национального проекта «Демография» и его региональной составляющей «Старшее поколение», приоритетной задачей которого является увеличение продолжительности активной и здоровой жизни. В Самарской области была проделана огромная подготовительная работа, что позволило региону одним из первых войти в число пилотных.

Напомним, система долговременного ухода - это система помощи гражданам, у которых выявлено и диагностировано снижение способности к самообслуживанию. Фактически речь идет о том, что граждане, имеющие высокую степень зависимости от посторонней помощи, получат ее в совершенно новом формате. При этом помощь будет адресной и индивидуальной для каждого человека, именно в тех вещах, которые требуются ежедневно: например, помощь в приготовлении пищи и кормлении, в повседневных гигиенических процедурах. Предполагается, что в зависимости от состояния здоровья и, так называемого, «функционального» состояния человека, объемы этой помощи могут достигать 4-х часов в день, а иногда даже больше. Это очень серьезное различие со средними значениями по России, поскольку в настоящий момент, каждый нуждающийся человек получает помощь максимально лишь 3 часа в неделю.

В основном, такая помощь будет оказываться на дому, то есть человек остается в привычных для себя условиях. Но в специализированных учреждениях (в домах-интернатах и пансионатах для людей с особыми потребностями), такая система тоже предусмотрена, и там также запланированы существенные изменения к самому подходу работы с человеком.

Александр Шкребело, руководитель проектного офиса благотворительного фонда «Старость в радость»: «Основная задача системы долговременного ухода — это возвращение в активную жизнь и социум максимального количества людей, которые сейчас не могут самостоятельно себя обслуживать. Для этого им будет предоставлен именно тот объем помощи, которым им требуется. Причем работа с людьми включает не только повседневный уход, но и процесс развития навыков социализации, коммуникации, то есть всего того, что способствует возвращению в нормальную активную жизнь.

  Сейчас в рамках СДУ запускается очень много современных социальных технологий. Например, в Самарской области в пилотном режиме начал работу Центр дневного пребывания (так называемый, дневной пансион), где несколько десятков человек, нуждающихся в постоянной помощи, получают различные услуги в течение дня (как правило, в течение, 4-х часов). Прежде всего, услугами такого центра могут воспользоваться люди, имеющие различные сложности и проблемы с памятью, пациенты с начальной стадией деменции. Основная задача в данном случае - остановить или существенно затормозить когнитивные нарушения, потому что, к сожалению, вылечить деменцию полностью нельзя, но можно существенно затормозить ее развитие. В работе с такими людьми применяются различные технологии, например такие, как тренировка памяти, разнообразные механизмы развития мелкой моторики, и коммуникативных навыков. При этом, что особенно важно, - эта помощь бесплатна для всех людей, вне зависимости от уровня их дохода и вне зависимости от того, каким образом они получают социальные услуги.

Чтобы попасть в подобный центр дневного пребывания, человеку или его родственникам необходимо обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства и заявить о желании получать такие услуги. На уровне комплексных центров соцобслуживания будет в течение нескольких дней организован процесс обследования человека, в ходе которого будет установлено, в какой именно помощи и в каких услугах нуждается тот или иной человек. Специалисты обязательно выходят на дом. Если в результате обследования станет ясно, что нужна помощь, например, в доставке продуктов, или смене нательного белья, то именно эти услуги и будут предоставляться. Также специалист может увидеть, что человеку нужна помощь, связанная с когнитивными нарушениями, то есть в развитии памяти. В таком случае, человеку будет рекомендовано обратиться в дневной центр. Что особенно важно, сразу будет оказываться комплекс услуг. С одной стороны будет организована работа на дому, а с другой стороны с этим же человеком начнет работать и центр дневного пребывания. Если это необходимо, будет организована доставка получателя услуг в центр, в том числе в сопровождении квалифицированного медицинского работника.

 Постепенно система долговременного ухода будет запущено по всей территории России. По итогам прошлого года, более 200 тысяч человек в стране уже получают эти услуги в таком адресном формате. Это совершенно новый тип социального обслуживания. По словам Александра Шкребело, уже есть масса положительных примеров, когда люди, находящиеся в достаточно тяжелом состоянии, постепенно возвращаются к более активной жизни именно в результате применения такого подхода к оказанию социальных услуг. Буквально на глазах оживают и преображаются подопечные, которые вовремя получили квалифицированную и качественную помощь, передает пресс-служба облправительства.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

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Комментарии

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1 марта 2021  17:55
Система долговременного ухода - это система помощи гражданам, у которых выявлено и диагностировано снижение способности к самообслуживанию.
Самарская область стала одним из пилотных регионов, где в этом году начнется активное внедрение системы долговременного ухода
Система долговременного ухода - это система помощи гражданам, у которых выявлено и диагностировано снижение способности к самообслуживанию. Социум
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