Самарская область присоединится к всероссийским мероприятиям, посвященным памяти трагических событий в Беслане

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Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом, приуроченный к трагическим событиям, которые произошли в начале сентября 2004 года в городе Беслан. Тогда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети. День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение государства и общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм. В Самарской области также пройдет ряд мероприятий, посвященных памяти трагических событий.



Образовательные и культурные учреждения региона, а также патриотические клубы и организации области присоединились и информационно поддержали Всероссийскую акцию «Капля жизни». Название акции связано с тем, что в течение трех дней дети и женщины, находящиеся в заложниках в школе Беслана, не могли выпить даже капли воды. Во время акции организаторы символично предлагают «напоить» деревья и цветы и почтить минутой молчания тех, кто стал жертвой террора, и кого уже рядом нет. Сегодня акция «Капля жизни» – это масштабный онлайн-проект, охватывающий всю Россию и призывающий вспомнить всех жертв терроризма (не только в Беслане), а также погибших при выполнении служебного долга сотрудников правоохранительных органов. Присоединиться и информационно поддержать Всероссийскую акцию может каждый, подробная информация в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».



Так, 3 сентября в г. Отрадном в парке культуры и отдыха на Аллее памяти в 11.30 в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом состоится митинг, участниками которого станут юнармейцы патриотического центра «Пламя» и все неравнодушные жители. В п.г.т. Безенчук Самарской области в рамках проведения IV Открытого фестиваля казачьей культуры «Казачий хутор» также пройдут мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.



В Самаре в 13.00 на площади Славы молодежное движение «ЗаВолгу» совместно с Центром противодействия экстремизму и терроризму г.о. Самара в память о детях, погибших в Беслане, возложат цветы к вечному огню и выпустят в небо белых голубей.

Фото: департамент информационной политики СО