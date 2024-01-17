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Самарская область приняла участие в совместном «Уроке цифры» на Международной выставке-форуме «Россия» 

17 января 2024 16:53
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Все российские регионы на своих стендах демонстрируют передовые цифровые решения и достижения в области информационных технологий и связи.

Самарская область приняла участие в совместном «Уроке цифры», который прошел на стенде Оренбургской области. В нем приняли участие врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков и министр цифрового развития и связи Оренбургской области Денис Толпейкин.

Напомним, что 17 ноября на выставке «Россия» на ВДНХ проходит День цифровизации. Все российские регионы на своих стендах демонстрируют передовые цифровые решения и достижения в области информационных технологий и связи.

Новый «Урок цифры» был посвящен теме «Кибербезопасность будущего». Неслучайно совместный урок прошел с участием нашего региона. В Самарской области вопрос информационной безопасности один из ключевых. Благодаря повышенному вниманию Правительства Самарской области и лично Губернатора Дмитрия Азарова к вопросам безопасности в регионе с 2015 года действует Центр обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные системы и ресурсы Самарской области (Региональный центр кибербезопасности).

Самарская область входит в тройку лидеров по России по уровню обеспечения информационной безопасности и обнаружению киберугроз региональной информационной инфраструктуры органов власти. В среднем, специалисты ежедневно фиксируют около 80 тысяч событий информационной безопасности, успешно предупреждают их и ликвидируют последствия компьютерных атак на информационные системы и ресурсы органов власти.

Также стоит отметить, что с 2018 года Самарская область активно принимает участие в федеральном образовательном проекте «Урок цифры» и входит в ТОП-5 участников по России.

На сегодняшнем «Уроке цифры» школьники узнали, что такое интернет вещей, как обезопасить умный дом, защитить данные на смартфонах и противостоять самым разным кибератакам, а также познакомились с многообразием профессий в ИТ и специальностями в области кибербезопасности.

«Проект сегодня очень актуален. Ведь материалы урока помогают детям узнать о многообразии ролей в сфере ИТ и ИБ, а нам, в свою очередь, привлечь молодых специалистов в эту область. Ведь востребованность IT-кадров, особенно в области кибербезопасности, на сегодняшний день колоссальная. Поэтому наша задача - познакомить ребят с многообразием профессий, которые, безусловно, будут востребованы в будущем», - подчеркнул Константин Пресняков.

«Уроки цифры» - это отличная возможность для учеников и учителей познакомиться с современными цифровыми технологиями и расширить свой кругозор. Занятия рассказывают ребятам о цифровом настоящем. Сейчас почти все профессии связаны с цифровыми технологиями. Я всегда с интересом прохожу эти уроки сам. Мне нравится, как сложные понятия объясняются простым, понятным языком. Поэтому рекомендую проходить онлайн «Уроки цифры» всем, независимо от возраста и интересов», - поделился своим опытом с участниками Денис Толпейкин.

«Урок Цифры» реализуется в поддержку национального проекта «Цифровая экономика». Организаторами образовательной акции выступают АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры и Минпросвещения России с участием ведущих IT-компаний.

 

Фото предоставлено департаментом информационных технологий и связи Самарской области

Теги: Москва Россия

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