Самарская область примет участие в проекте «#Экопривыкай»

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В городе Нижнем Новгороде дан старт новому межрегиональному этапу просветительского экологического проекта «#Экопривыкай». В проекте примут участие шесть регионов Российской Федерации: Чувашская Республика, Мордовская Республика, Волгоградская, Кировская, Самарская и Нижегородская область.

Проект будет реализовываться совместно с общероссийской общественной организацией «Российское экологическое общество». Лидеры РЭО на своих территориях проведут 60 экоуроков с интерактивными викторинами по экологии. Тематика мероприятий будет направлена на популяризацию раздельного сбора отходов и бережное отношение к водным объектам. Для организации работы со школьниками каждый регион получит по сто комплектов настольной экологической игры «Как управлять отходами».

Также в рамках проекта пройдет акция по зарыблению Волги молодью стерляди и межрегиональная форсайт-сессия "Экологическое просвещение - важнейшая составляющая формирования общественного экологического сознания".

«Проект «#Экопривыкай» реализуется фондом «Цивилизация» с 2019 года, – говорит автор проекта, директор фонда, член Общественной палаты Нижегородской области Светлана Васильева. – Он был задуман как сопровождение реформы обращения с отходами производства и потребления и для популяризации среди населения знаний по теме раздельного сбора мусора. Удобный интерактивный формат просветительских экологических уличных акций, возможность на площадках в легкой и доступной форме проверить свои экологические знания, принимая участие в викторинах или конкурсах на лучшее экологическое экспресс-видео, сделали проект «Экопривыкай» популярной интерактивной площадкой. Осью проекта 2021 года является настольная игра «Как управлять отходами», которая из Нижнего Новгорода отправится еще в пять регионов России».

Фото: ecosociety.ru