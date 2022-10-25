Самарская область получила субсидию на развитие молодёжной политики на Всероссийском конкурсе «Регион для молодых» 

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Самарская область получила субсидию на развитие молодёжной политики на Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации — «Регион для молодых».



Комплексная программа развития молодежной политики в регионе, которая построена на принципе «Смелость в идеях и действиях» заняла 2 место по итогам очной защиты проекта.



Проект оценивала экспертная комиссия: представители органов власти и бизнеса, руководители некоммерческих организаций, креативных проектов и агентств, специалисты по связям с общественностью и топ-менеджеры медиасреды.



Воплощение программы в жизнь позволит реализовать стандарт деятельности учреждений сферы молодежной политики. Таким образом в регионе будет создано единое пространство для молодежи.



Также планируется, что в Самарской области в 2023 году будет около 15 практик–проектов разной направленности, такие как Школа студенческой весны «В самое сердце», Фестиваль «Самарский студенческий дебют» и другие.

Фото: пресс-служба правительства СО