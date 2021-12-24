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Самарская область подтвердила свое участие в инвестиционном форуме «Сириус-22»

24 декабря 2021 18:14
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Самарская область подтвердила свое участие в инвестиционном форуме «Сириус-22»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко представил результаты подготовки к проведению инвестиционного форума в 2022 году. Свое участие на этой важнейшей коммуникативной платформе деловой среды уже подтвердила Самарская область и еще 59 регионов страны.  
 
Российский инвестиционный форум «Сириус-22» призван сформировать действенные механизмы, которые позволят усилить интерес инвесторов к отечественной экономике, привлечь капиталы в новые перспективные проекты и в регионы.
«За 20 лет форум приобрел уникальный вес и опыт. Он формирует пространство доверительного взаимодействия между бизнесом и властью для обсуждения и принятия конкретных инвестиционных решений в субъектах России. На данный момент свое участие уже подтвердили 60 регионов. Мы планируем, что будет 100-процентное участие», – рассказал заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Регионы представят свои лучшие инвестиционные практики для масштабирования на федеральный уровень. Кроме того, опыт участия в подобных мероприятиях способствует развитию экономической ситуации в области и стране в целом.
Благодаря работе команды правительства на таких площадках как РИФ, ПМЭФ и ВЭФ, в регионе появляются новые крупные инвесторы, которые создают многомиллиардные производства и тысячи новых рабочих мест, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
«В этом году на Петербуржском международном экономическом форуме было подписано соглашение с компанией Ozon. Сегодня мы присвоили им статус резидента ТОСЭР «Чапаевск» и уже в следующем году начнут свою деятельность и организуют 3500 тысячи рабочих мест и еще около трех с половиной тысяч рабочих мест возникнут на периферии крупнейшего онлайн-ритейлера. Соглашение с заводом дверей «Феррони» также подписано на форуме, а сегодня там работает 2000 тольяттинцев. Компания «Ветропарки» строят сейчас на территории региона крупнейшую в ПФО ветровую электростанцию, инвестиции в проект исчисляются десятками миллиардов рублей», — привел примеры успешных инвестиционных проектов, появившихся в регионе благодаря форуму, Дмитрий Богданов.
В этом году официальную делегацию Самарской области, которая приняла участие в Российском инвестиционном форуме в г. Сочи, возглавил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В рамках мероприятия состоялась его встреча с Министром сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым.
В ходе встречи были обсуждены важные для региона вопросы: увеличения объема субсидий на 2019 год, предоставляемых уполномоченным банком, по планируемым к выдаче льготным краткосрочным кредитам на территории Самарской области; переноса сроков реконструкции и восстановления государственных оросительных систем, расположенных на территории Самарской области, на период реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» 2019 – 2024 годов.

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