Самарская область первой в России приняла в состав Юнармии 50 тыс. участников

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Самарская область стала первым регионов России, в котором к Всероссийскому детско-юношескому военно-патриотическому общественному движению «Юнармия» присоединились свыше 50 тыс. участников.

- Первым в России наше региональное движение приняло в состав 50 000 юнармейцев. Это официально зарегистрировано. 50 000-м активистом Движения стал Иван Петров – учащийся школы №1 Шенталинского района, - сказал руководитель Юнармии по Самарской области Алексей Родионов. - Ребята активно вступают в ряды нашего движения, причём это их собственное решение. Они участвуют в наших мероприятиях.