Самарская область – один из лидеров по количеству победных заявок в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив

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17 мая 2024 года отмечается трехлетие со дня выхода Указа Президента РФ Владимира Путина о создании Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). За три года работы прошло уже двенадцать заявочных кампаний по поддержке проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Самарская область стабильно входит в десятку лидирующих регионов – как по числу поданных заявок, так и по объему привлеченных в область средств.

От Самарской области на 11 конкурсов фонда (с 2021 по 2023 годы) было подано 1336 заявок, 149 из которых стали победными. Объем финансирования проектов при этом составил свыше 404 млн. рублей. Среди самых активных участников конкурса творческие люди из Самары, Тольятти, Жигулевска, Октябрьска, Сызрани, Чапаевска, среди муниципальных районов – Богатовский.

«Очень рад тому, что креативные, безусловно, общественно значимые проекты, которые вносят свой вклад в развитие культуры, рождаются здесь, на самарской земле», — отмечал Глава региона, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров.

Такие высокие результаты возможны благодаря тому, что в Самарской области сформирован успешный опыт поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций и общественных инициатив.

Так, по поручению губернатора Дмитрия Азарова в помощь авторам проектов был создан экспертный совет при региональном министерстве культуры. А также открыты десять проектных офисов, где опытные специалисты помогают подготовить заявочную документацию, консультируют по различным вопросам, сопровождают в дальнейшем заявки. Это помогло росту качества и количества подаваемых на конкурсы заявок.

Проектные офисы Самарской области помогли дойти до победы авторам проектов - «Живые стихи» в городе Отрадный, в Тольятти – музыкально - театральному проекту «Морозко», выставочному проекту "Невидимая Самара", проекту «Театр идёт вам. 2.0» из Жигулевска.

«Мы говорим не только о количественных показателях. Хотя мы наблюдаем, что при работе наших проектных офисов, которые были созданы на территории региона, количество участников, которые подают заявки, за последний год увеличилось на 36%. Сегодня в большей степени мы поговорим о качестве и содержании этих заявок, насколько они будут результативными, и прежде всего интересны жителям» - сказала Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

Средства ПФКИ позволяют масштабировать уже существующие проекты.

Например, фестиваль-конкурс «Цирк зажигает огни» проходит в Чапаевске с 2018 года. Благодаря победе в конкурсе станет возможным расширение географии участников со всей России и проведение фестиваля на более высоком профессиональном уровне.

В 2024 году, среди победителей – Всероссийский фестиваль «Душа Баяна». Его общественная значимость заключается в популяризации баяна и народной музыки в целом, развитии культурных связей между различными регионами и странами, а также в поддержке молодых и начинающих исполнителей, которые имеют возможность выступить на одной сцене с профессиональными музыкантами.

Проект «Традиции живое слово» – в Самаре пройдут выездные экскурсии и просветительские мероприятия для школьников в возрасте 7-14 лет, которые познакомят участников с духовно-нравственными ценностями народов Поволжья.

Еще один проект «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье – 2024» станет площадкой встречи и диалога между ведущим театральным институтом России и самодеятельными театрами ПФО. Пройдут творческие лаборатории на теплоходе, участниками которых станут 12 режиссеров вместе с самодеятельными артистами, победителями фестиваля «Театральное Приволжье».

Янина Незванкина, автор проекта : «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье-2024» пройдет с 27 мая по 3 июня. Всего 161 участник фестиваля-лаборатории, из них 12 режиссеров, 80 профессиональных актеров и студентов - актеров профильных вузов. 60 лауреатов «Театрального Приволжья 2024» получат опыт общения с профессиональными режиссерами, художниками и театроведами. Во время фестиваля пройдет 11 мастер-классов по сценической речи, актерскому мастерству, режиссуре, сценическому движению и продюсированию, творческие команды выступят в шести крупнейших городах ПФО, где будет останавливаться теплоход».

На 12 конкурс ПФКИ впервые заявки были направлены от творческих команд из всех 89 регионов России. Среди лидеров по количеству заявок, направленных на конкурс творческими командами и Самарская область. Было подано 229 заявок на общую сумму свыше 528 млн рублей. Результаты станут известны в июне.

Фото: департамент информационной политики СО