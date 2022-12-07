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Самарская область – лидер по реализации Национальной социальной инициативы

7 декабря 2022 18:14
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Самарская область – лидер по реализации Национальной социальной инициативы

Опыт Самарской области по разработке уникального сервиса «Подготовка и выход на пенсию» был признан лучшим в стране. Об этом в эфире федерального телеканала сообщил директор дивизиона «Качество жизни» Агентства стратегических инициатив Александр Пироженко.

«Мы в рамках нашего проекта Национальной социальной инициативы вместе с командой Самарской области, Республики Адыгея, Приморским краем и рядом других регионов разработали набор решений, который позволяет человеку в одном месте получить всю необходимую информацию перед тем, как выйти на пенсию. Это 128 услуг и сервисов, - отметил Александр Пироженко. - Самарская область - один из наших лидеров в рамках акселератора, который мы запускали в рамках Национальной социальной инициативы - внедрили это на портале госуслуг. Не во всех регионах есть такое. Это первый такой пилот, который мы хотим тиражировать по всей стране».

Сервис «Подготовка и выход на пенсию», размещенный на Портале государственных услуг Самарской области https://gosuslugi.samregion.ru, уже успешно прошел апробацию: им воспользовались свыше 1500 человек. С его помощью жители региона серебряного возраста могут получить 128 услуг в онлайн-режиме буквально в одно касание. Среди них расчет будущей пенсии, ее оформление, возможности для поиска работы и прохождения дополнительного образования, посещения культурно-досуговых, спортивных учреждений, а также услуги различных организаций и ведомств.

Проект был представлен в ходе работы акселератора социальных решений, который был организован Агентством стратегических инициатив в Москве в конце ноября этого года. Как отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сервис, разработанный командой области, будет развиваться и будет полезен для всех регионов России.

Идея самарского региона получила высокую оценку и рекомендована к внедрению не только в других субъектах, но и на Едином портале государственных услуг Российской Федерации.  

 

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