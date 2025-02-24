Самарская молодежь готовится к Студвесне: фестивали будут посвящены 80-летию Победы

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В этом году, объявленному Президентом страны Владимиром Путиным, Годом защитника Отечества, фестивали Студвесны будут посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ключевым слоганом Всероссийского фестиваля студенческого творчества «Российская студенческая весна» станет – «Весна Победы».

В этой связи каждое конкурсное концертное мероприятие Самарской студенческой весны должно будет содержать обязательный творческий номер на патриотическую тематику, посвящённую Великой Победе. Таким образом, «Самарская студенческая весна – 2025» станет не только платформой для творчества молодёжи, но и важным элементом гражданско-патриотического воспитания, помогая студентам осознать свою роль в сохранении исторической памяти.

Областной фестиваль студенческого творчества «Самарская студенческая весна – 2025» пройдёт при активном участии самих студентов региона.

В рамках подготовки к фестивалю запустилось голосование за слоган и смыслы этого года, а вскоре будет опубликовано положение о фестивале. Студенты смогут сами определить, каким будет главный студенческий праздник региона по ссылке: vk.cc/cIKj69

На выбор участникам предложены три варианта слоганов:

«Студвесна. Победит сильнейший» – подчёркивает дух соревнования, возможность проявить лучшие качества и добиться успеха. Здесь могут победить не только личности, но и команды, а также целые университеты.

«Студвесна. Твой путь начинается здесь» – акцентирует внимание на самореализации, открывает новые возможности и карьерные горизонты для участников.

«Студвесна. Создавай себя» – вдохновляет молодёжь на осознанное формирование своего будущего через творчество и активную жизненную позицию.

Руководитель фестиваля Елена Кудашова подчеркнула, что ключевая особенность «Самарской студенческой весны – 2025» заключается в активном участии самих студентов в её организации. «Очень важно, что молодёжь не просто становится частью фестиваля, но и определяет его смыслы, создаёт концепцию, выбирает слоган. Это даёт возможность каждому студенту почувствовать себя организатором главного творческого события области», — отметила она.

Фестиваль включает в себя конкурсные выступления по 7 основным направлениям: «Танцевальное», «Музыкальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Медиа», «Видео» и «Арт».

«Самарская студенческая весна» существует с 1952 года и является важной частью культурной жизни региона. В 1992 году именно здесь появилась идея реализации проекта «Российская студенческая весна», который уже в 1993 году получил Всероссийский статус. В 2022 году Самарская область принимала юбилейный Всероссийский фестиваль, собравший более 5000 участников со всей страны. Фестиваль объединяет студентов разных направлений, предоставляя им возможность продемонстрировать свои таланты и получить профессиональный опыт.

В 2024 году в рамках фестиваля было представлено более 250 номеров, из которых 96 стали лауреатами, а 80 получили дипломы.

Подробности о фестивале можно узнать в официальном сообществе Фестиваля в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/studvesnasamara

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области