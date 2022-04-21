104

Самарская кирха приглашает на Пасхальный концерт “Душа моя, ликуй и пой!”

Концерты состоятся 18 и 20 сентября.

Музыканты проведут слушателей по страницам пасхальных размышлений композиторов разных эпох. Органная музыка, орган в дуэте с флейтой, орган в 4 руки/4 ноги – в таком исполнительском составе прозвучат произведения И.С. Баха, Д. Букстехуде, Ж. Лангле, Дж. Раттера, Д. Бедара.

Исполнители:

доцент СГИК Анна Лазанчина (флейта) доцент СГИК, органистка Евангелическо-лютеранской церкви Св.Георга г. Самара Анна Карпова (орган), преподаватель Самарского музыкального училища им. Шаталова Наталия Губина (орган)

24 апреля 2022 г. (воскресенье) 16:00 6+

Вход: 400 руб. и 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам)

Количество мест ограничено в связи с необходимостью соблюдения социальной дистанции.