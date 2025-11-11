Я нашел ошибку
Вячеслав Федорищев встретился с представителями отрасли АПК и молодыми специалистами.
Вячеслав Федорищев и представители отрасли АПК подвели итоги сельскохозяйственного года
Целью конкурса станет поиск, развитие и поддержка перспективных управленческих команд и руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств.
Стартовал новый сезон конкурса «Лидеры России»: его участниками станут управленческие команды
Во время похоронной церемонии люди вышли на деревянный балкон. Конструкция рухнула вниз, не выдержав их веса.
При обрушении в частном доме в Чечне пострадали 20 человек
Одним из наиболее распространенных возраст ассоциированных заболеваний у людей старше 65 лет является сахарный диабет 2 типа.
Самарский врач-гериатр назвала 11 факторов риска сахарного диабета в пожилом возрасте
По всей стране соберут подарки для детей, находящихся на длительном лечении в больницах.
«Коробка храбрости»: «Единая Россия» запустила всероссийскую благотворительную акцию
Дипломы получили 100 номинантов. Среди них – компании и проекты, которые были выдвинуты открытым голосованием.
В губернии вручили дипломы номинантам Народной премии для бизнеса
Заявки принимаются до 30 ноября 2025 года.
Завершается приём заявок для участия во Всероссийской премии «Предприниматель года»        
Всего в течение недели предстоит вывезти порядка тысячи единиц – это скамейки-шезлонги, теневые навесы, пляжные настилы, кабины для переодевания и др.
В Самаре вывозят пляжное оборудованея на зимнее хранение
«Самарская газета» запускает бесплатное распространение в общественном транспорте города

11 ноября 2025 16:29
142
На сегодняшний день для каждого салона общественного транспорта предназначено в среднем от 10 до 20 экземпляров газеты.

С ноября «Самарская газета» размещается в городском общественном транспорте. Порядка 900 пресс-корзин установлено в трамваях и троллейбусах МП «Трамвайно-троллейбусное управление» и автобусах компаний «СамараАвтоГаз» и «Ирбис», курсирующих по муниципальным маршрутам. 

На сегодняшний день для каждого салона общественного транспорта предназначено в среднем от 10 до 20 экземпляров газеты. В дальнейшем на наиболее востребованных маршрутах их количество при необходимости будет скорректировано.

«Печатные газеты наиболее востребованы среди старшего поколения, хотя и молодежь, как уже успели отметить наши кондукторы, тоже нередко берет «Самарскую газету» в салоне. Пресс-корзины установили на весь наш подвижной состав, в том числе на новые трамваи «Львенок» и на «Витязи». В основном они размещены в районе средней площадки салонов, чтобы всем было удобно. Новый транспорт, который придет в следующем году, тоже дополнительно оборудуем корзинами для газет», – отметил директор ТТУ Самары Дмитрий Петров.

На сегодняшний день «Самарская газета» распространяется более чем в 350 точках.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Самара

Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
219
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
227
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
162
А также дальнейшие планы по повышению эффективности работы с ТКО.
10 ноября 2025  16:09
В правительстве Самарской области обсудили новый тариф по обращению с ТКО
705
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
10 ноября 2025  13:42
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
588
