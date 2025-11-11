«Самарская газета» запускает бесплатное распространение в общественном транспорте города

142

С ноября «Самарская газета» размещается в городском общественном транспорте. Порядка 900 пресс-корзин установлено в трамваях и троллейбусах МП «Трамвайно-троллейбусное управление» и автобусах компаний «СамараАвтоГаз» и «Ирбис», курсирующих по муниципальным маршрутам.



На сегодняшний день для каждого салона общественного транспорта предназначено в среднем от 10 до 20 экземпляров газеты. В дальнейшем на наиболее востребованных маршрутах их количество при необходимости будет скорректировано.



«Печатные газеты наиболее востребованы среди старшего поколения, хотя и молодежь, как уже успели отметить наши кондукторы, тоже нередко берет «Самарскую газету» в салоне. Пресс-корзины установили на весь наш подвижной состав, в том числе на новые трамваи «Львенок» и на «Витязи». В основном они размещены в районе средней площадки салонов, чтобы всем было удобно. Новый транспорт, который придет в следующем году, тоже дополнительно оборудуем корзинами для газет», – отметил директор ТТУ Самары Дмитрий Петров.



На сегодняшний день «Самарская газета» распространяется более чем в 350 точках.

Фото: пресс-служба администрации Самары