Самарец вернул купленную стиральную машину после вмешательства судебных приставов

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Мужчина, получив от продавца свыше 60 тысяч рублей за некачественный товар, действий к возврату техники обратно в магазин не предпринял. В дело пришлось вмешаться судебным приставам Железнодорожного района г. Самары.

Мужчина приобрел стиральную машину в одном из крупных магазинов электроники. Через несколько дней после покупки бытовая техника перестала работать. Мужчина потребовал вернуть деньги за некачественный товар.

Магазин, компенсировав стоимость бытовой техники, а также другие понесенные покупателем затраты, потребовал мужчину вернуть стиральную машинку. Однако последний никаких мер к возврату не предпринял. Решить данный вопрос получилось после вмешательства судебных приставов г. Самары.

В отношении мужчины возбудили исполнительное производство. Должника предупредили о принудительных мерах, которые могут быть применены в случае дальнейшего бездействия. В итоге, в отношении жителя г. Самары было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, также его ограничили в праве выезда за пределы страны.

После применения данных мер должник вернул некачественный товар продавцу. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.