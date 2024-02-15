Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» проводит еженедельные приемы по сложным вопросам
Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» проводит еженедельные приемы по сложным вопросам
Что едят специалисты разных профессий и сколько на это тратят в Самаре
Что едят специалисты разных профессий и сколько на это тратят в Самаре
В России запретят сдавать квартиру без приборов учета.
В России запретят сдавать квартиру без приборов учета
Новые правила пропуска через государственную границу несовершеннолетних
Новые правила пропуска через государственную границу несовершеннолетних
В Исаклинском районе на встречке столкнулись две легковушки
В Исаклинском районе на встречке столкнулись две легковушки
Пожарные-спасатели Борского района проявили свои навыки на учениях районного масштаба
Пожарные-спасатели Борского района проявили свои навыки на учениях районного масштаба
Самарец украл в магазине дезодоранты и гели
Самарец украл в магазине дезодоранты и гели
У тольяттинца в рюкзаке нашли наркотики
У тольяттинца в рюкзаке нашли наркотики
Наверх
Самара  -23 °C, Тольятти  -25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.43
0.22
EUR 97.81
-0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре дан старт Всероссийскому конкурсу «Универсум» для юных гуманитариев
Самарская областная библиотека приглашает послушать живые мелодии джаза
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» приглашают самарцев в ближайшие выходные
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарец вернул купленную стиральную машину после вмешательства судебных приставов

15 февраля 2024 10:33
105
Самарец вернул купленную стиральную машину после вмешательства судебных приставов

Мужчина, получив от продавца свыше 60 тысяч рублей за некачественный товар, действий к возврату  техники обратно в магазин не предпринял. В дело пришлось вмешаться судебным приставам Железнодорожного района г. Самары.

Мужчина приобрел стиральную машину в одном из крупных магазинов электроники. Через несколько дней после покупки бытовая техника перестала работать. Мужчина потребовал вернуть деньги за некачественный товар.

Магазин, компенсировав стоимость бытовой техники, а также другие понесенные покупателем  затраты, потребовал мужчину вернуть стиральную машинку. Однако последний никаких мер к возврату не предпринял. Решить данный вопрос получилось после вмешательства судебных приставов г. Самары.

В отношении мужчины возбудили исполнительное производство. Должника предупредили о принудительных мерах, которые могут быть применены в случае дальнейшего бездействия. В итоге, в отношении жителя г. Самары было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, также его ограничили в праве выезда за пределы страны.

После применения данных мер должник вернул некачественный товар продавцу. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жителю Чапаевска выплатили компенсацию за травму в ДТП
14 февраля 2024, 12:29
Жителю Чапаевска выплатили компенсацию за травму в ДТП
После случившегося потерпевшему предстояло пройти долгий курс реабилитации. Происшествия
399
И получить плату за их использование.
13 февраля 2024, 15:58
Судебные приставы СО помогли владельцу строительных лесов вернуть их себе
И получить плату за их использование. Закон
640
Самарец заплатил за избиение бывшей возлюбленной
13 февраля 2024, 10:53
Самарец заплатил за избиение бывшей возлюбленной
У девушки диагностировали травму шеи и перелом хряща. Происшествия
423
В центре внимания
Во время встречи обсуждались итоги развития муниципальных образований и региона в целом, а также задачи текущего года.
14 февраля 2024  15:35
Дмитрий Азаров провел совещание с главами городов и районов области
598
За 5 лет в Самарской области по национальному проекту отремонтировано более 1,8 тыс км дорог
14 февраля 2024  13:10
За 5 лет в Самарской области по национальному проекту отремонтировано более 1,8 тыс км дорог
968
В Самаре мигрантам запретили работать в такси, образовании и общественном транспорте
14 февраля 2024  12:18
В Самаре мигрантам запретили работать в такси, образовании и общественном транспорте
448
В Самаре прошел Зимний Грушинский фестиваль
14 февраля 2024  12:11
В Самаре прошел Зимний Грушинский фестиваль
447
Спортивные судьи из Самарской области примут участие в «Играх будущего»
14 февраля 2024  10:56
Спортивные судьи из Самарской области примут участие в «Играх будущего»
393
Весь список