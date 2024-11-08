Самарец угнал электросамокат и продал за 5 тысяч рублей

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14 августа текущего года 63-летний житель областного центра приехал на электросамокате в фитнес-клуб. Мужчина оставил средство индивидуальной мобильности возле входа в здание, пристегнув его тросом к специальной стойке, а закончив тренировку спустя час – не обнаружил самокат на месте и обратился в полицию. Материальный ущерб заявитель оценил в 20 тысяч рублей.

В ходе просмотра видеозаписей оперативники узнали в человеке, угнавшем электросамокат, ранее судимого жителя областного центра. Оперуполномоченные уголовного розыска установили местонахождение мужчины и доставили в отдел полиции по Железнодорожному району УМВД России по городу Самаре для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса подозреваемый 1988 года рождения сознался в содеянном и рассказал полицейским о том, что перерезал противоугонный трос складным ножом, доехал на похищенном имуществе до одного из торговых центров на улице Авроры, после чего продал его случайному прохожему за 5 тысяч рублей, а вырученные с продажи деньги потратил на собственные нужды.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд Самары для рассмотрения по существу.