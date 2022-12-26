Самара вошла в десятку городов с самым высоким индексом Деда Мороза

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Аналитический проект Tinkoff Data представил ежегодный индекс Деда Мороза, который отражает, как изменяются цены в сфере развлечений год к году. Средняя стоимость поздравления Деда Мороза и Снегурочки накануне Нового года 2022 за год выросла на 20% и составила 2102

По данным AI-сервиса для аналитики и прогнозирования ETNA, в следующем 2023 году индекс Деда Мороза вырастет еще на 12% до 2356

Самара заняла восьмое место среди крупных городов по этому показателю, индекс Деда Мороза за год вырос на 21% до 1773

Аналитики исследовали данные в открытых источниках и популярных сайтах объявлений: Авито, Юла, Профи. Для расчета индекса использовалась средняя стоимость поздравления аниматоров в декабре перед новогодними праздниками. В общей сложности было изучено более 4 тысяч объявлений.

За последние 5 лет индекс вырос в 2 раза, при этом если накануне новогодних праздников в 2021 году по сравнению с 2020 годом стоимость поздравления Деда Мороза увеличилась на 10%, то в этом году прирост индекса составил уже 20%. Одна из причин этому — высокий спрос на аниматоров — в 2022 году еще больше россиян планируют отпраздновать Новый год дома. В прошлом году 76% опрошенных отметили праздник дома, в этом году о таких планах заявили уже 80% россиян.