Самара - в шорт-листе премии "Попутчики" (первая премия в области паллиативной помощи)

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Премия «Попутчики» — первая в стране профессиональная награда за выдающиеся достижения в сфере паллиативной помощи.

Премия создана благотворительным фондом помощи хосписам «Вера» в год 30-летия открытия Первого московского хосписа имени Веры Миллионщиковой и нацелена на поддержку людей и организаций, которые внесли значительный вклад в развитие помощи детям и взрослым с неизлечимыми заболеваниями на последнем этапе жизни и в становление волонтерства в нашей стране. А значит, в сохранение ценностей гуманизма – достоинства каждой личности и ценности каждой жизни.

В шорт-лист премии вошли специалисты из Самарской области.

В номинации «Опора в пути, помощь взрослым» за высокий стандарт качества оказания паллиативной помощи взрослым участвует Автономная некоммерческая организация «Самарский хоспис».

В номинации «Товарищи по сейчастью» за организацию помощи волонтеров неизлечимо больным взрослым и детям участвует благотворительный фонд «ЕВИТА».

В шорт-лист Премии также вошли специалисты и организации из Свердловской, Белогородской, Ярославской областей, Москвы, Твери, Пермского края, республики Чувашия, республики Мордовия и республики Башкортостан. Полный шорт-лист опубликован на сайте http://poputchiki.fondvera.ru/

Лауреаты премии «Попутчики» будут объявлены 9 декабря 2024 года на торжественной церемонии награждения в Российском Государственном Академическом Молодежном Театре (РАМТ). Призовой фонд премии – 4 200 000 рублей.

Самых достойных «попутчиков» определит экспертный совет в четырех номинациях: