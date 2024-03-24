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Самара принимает участие в памятной акции «Журавли»

24 марта 2024 21:27
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На площади Славы в Самаре зажгли 3 тысячи свечей в память погибших в результате теракта в «Крокус сити холле». 

Сегодня в 21:00 (по-самарскому времени) около «Крокус Сити Холл» проходит памятная акция «Журавли», на здание будет проецироваться стая белых журавлей, улетающих в небо.

Концертный зал был назван в честь знаменитого советского певца  Муслима Магомаева. Одна из его знаменитых песен - «Журавли». Это баллада про солдат, которые после смерти становятся прекрасными птицами, то есть, получают бессмертие.

На площади Славы в Самаре зажгли 3 тысячи свечей в память погибших в результате теракта в «Крокус сити холле». 

Свечи выложены в виде картины из трех улетающих журавлей. Под ними расположена надпись: «Самара. Скорбим. 22.03.2024», передает samaragis.ru.

Самарская область также присоединяется к памятной акции: на главной телебашне областного центра появятся проекция с изображением журавлей.

Присоединиться к акции памяти погибших может каждый. Для этого стоит сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой собственный вариант и поделиться им в социальных сетях. Например, поставить картинку журавля на аватарке. Сменил главную фотографию своего профиля и губернатор 63-го региона Дмитрий Азаров. А на медиаэкранах на спуске площади Славы тоже взмывают в небо белые журавли, сообщает sovainfo.ru.

Мы разделяем боль родных и близких, погибших во время теракта в «Крокус Сити Холл».

Теги: Самара

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