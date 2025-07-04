Самара принимает этап Кубка Континентальной лиги боулинга-2025

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В Самаре на базе боулинг-клуба Brooklyn Bowl с 6 по 10 июля пройдут профессиональные соревнования по боулингу - пятый этап про-тура Кубка Континентальной лиги боулинга. 0+



Кубок КЛБ - это крупнейшие соревнования в России и СНГ по спортивному боулингу. На каждом этапе в течение пяти дней сильнейшие клубы и спортсмены сражаются в ярких поединках личных и командных соревнований.



Расписание



6 июля | 09:00

Личные соревнования - квалификация



7 июля | 10:00

Командные соревнования - квалификация, 1/4, 1/2 финала



8 июля | 09:00

Личные соревнования - квалификация



9 июля | 09:00

Личные соревнования - квалификация



9 июля | 16:00

Личные соревнования - плей-офф



9 июля | 20:30

Личные международные соревнования - финал

10 июля | 10:00

Личные соревнования ветеранов - финал



10 июля | 17:00

Скоростной боулинг



10 июля | 18:00

Страйк-челлендж



10 июля | 20:00

Личные и командные соревнования - ТВ-финалы



ТВ-финалы комментирует голос российского боулинга Дмитрий Губерниев!



Московское шоссе 18 км, 23, ТРЦ «Летаут»



Вход платный! Подробности здесь.

Фото: минспорта СО