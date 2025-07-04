Самара принимает этап Кубка Континентальной лиги боулинга-2025

В Самаре на базе боулинг-клуба Brooklyn Bowl с 6 по 10 июля пройдут профессиональные соревнования по боулингу - пятый этап про-тура Кубка Континентальной лиги боулинга. 0+
Кубок КЛБ - это крупнейшие соревнования в России и СНГ по спортивному боулингу. На каждом этапе в течение пяти дней сильнейшие клубы и спортсмены сражаются в ярких поединках личных и командных соревнований.
Расписание
6 июля | 09:00
Личные соревнования - квалификация
7 июля | 10:00
Командные соревнования - квалификация, 1/4, 1/2 финала
8 июля | 09:00
Личные соревнования - квалификация
9 июля | 09:00
Личные соревнования - квалификация
9 июля | 16:00
Личные соревнования - плей-офф
9 июля | 20:30
Личные международные соревнования - финал
10 июля | 10:00
Личные соревнования ветеранов - финал
10 июля | 17:00
Скоростной боулинг
10 июля | 18:00
Страйк-челлендж
10 июля | 20:00
Личные и командные соревнования - ТВ-финалы
ТВ-финалы комментирует голос российского боулинга Дмитрий Губерниев!
Московское шоссе 18 км, 23, ТРЦ «Летаут»
Вход платный! Подробности здесь.
Фото: минспорта СО