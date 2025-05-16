Самара примет участников международного Фестиваля-лаборатории «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025»

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27 мая 2025 года в Самару прибудут участники международного Фестиваля-лаборатории «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025». Фестивальный теплоход торжественно отправится по Волге 25 мая из Нижнего Новгорода по регионам Приволжского федерального округа. Среди участников «ГИТИСFESTа» Образцовый театр кукол юного актера «Аленький цветочек» г.о.Самара – победители окружного фестиваля «Театральное Приволжье 2025».

Напомним, лучшие детские и молодежные коллективы (1-3 места) VI сезона Фестиваля «Театральное Приволжье» получили уникальную возможность поработать с педагогами и режиссерами-выпускниками Российского института театрального искусства ГИТИС (г. Москва) на борту теплохода «А.С.Попов».

В этом году фестиваль получил статус международного, объединив студентов-актеров из Китая и Кыргызстана, лауреатов окружного проекта «Театральное Приволжье», выпускников, студентов, педагогов ГИТИСа и актеров-студентов профильных театральных школ Приволжского федерального округа. По приглашению РАТИ/ГИТИСа в фестивале примет участие Шанхайская театральная школа и театральное училище при Кыргызском национальном академическом театре драмы им. Т.Абдумомунова (г. Бишкек).

Тема фестиваля в этом году – творчество Антона Павловича Чехова. 165-летний юбилей великого русского классика станет основой образовательных программ, творческих экспериментов и театральных постановок.

В течение недели режиссеры-выпускники ГИТИСа вместе с актерами подготовят свои эскизы к будущим спектаклям и презентуют их в городах-участниках фестиваля: Самаре (27 мая), Саратове (28 мая), Казани (30 мая), Чебоксарах (31 мая), Нижнем Новгороде (1 июня – в день закрытия фестиваля). Великая русская река Волга и классика русского театра – связующие звенья проекта и ключевые тематики эскизов. Планируется, что в Самаре показ эскизов пройдет на площадке Межвузовского молодежного концертно-театрального комплекса «Дирижабль».

По замыслу организаторов, проект привлечет внимание молодежи к изучению, сохранению и развитию традиций русского театра, а также станет уникальной площадкой обучения и, фактически, гастролями для молодых актеров.

Проект «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, Российского института театрального искусства – ГИТИС, Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе.

Напомним, что лауреаты Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» были определены 27 марта в Ижевске во Всемирный день театра. Результаты регионального этапа VI юбилейного сезона стали рекордными для проекта, впервые участие в нем приняли более 21,5 тысяч молодых актеров от 6 до 35 лет из 1455 непрофессиональных театральных коллективов.

Фестивальное движение позволит раскрыть и поддержать молодые таланты в области театрального искусства. Международный культурно-образовательный проект «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025» нашел активную поддержку у органов власти регионов Приволжского федерального округа (ПФО) и лично у полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Фото: Владимир Пермяков