Самара претендует на проведение международного форума «Россия – спортивная держава»

134

Губернатор Дмитрий Азаров и Алексей Степанов обсудили возможность проведения форума «Россия – спортивная держава» в Самаре.

В пятницу, 25 августа, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с генеральным директором АНО «Форум «Спортивная держава» Алексеем Степановым. Руководитель организации вышел с инициативой проведения в региональной столице международного спортивного форума в последующие годы.

«Сам неоднократно бывал на этом форуме и знаю, насколько это масштабное событие для всей нашей страны, не только для спортивной общественности. На форуме традиционно обсуждаются вопросы развития спорта высоких достижений, физкультуры и массового спорта. Конечно, мы бы хотели, чтобы такой форум прошел на территории Самарской области», – отметил Губернатор.

Выбор территории обусловлен и тем, что за последние годы в регионе появились новые объекты спорта - благодаря национальным проектам, которые были инициированы Президентом России Владимиром Путиным, инициативам Губернатора по развитию спортивной инфраструктуры, социальным программам коммерческих структур. Всего с 2018 по 2022 годы открыто 22 спорткомплекса, 7 стадионов и футбольных полей, 8 ледовых арен и 124 спортплощадки. «В Самарской области создана и укреплена спортивная инфраструктура. И конечно мы готовы к приему такого форума, – отметил Дмитрий Азаров, добавив, что в регионе накоплен большой успешный опыт проведения международных мероприятий. – Самое главное событие, которое состоялось, – это проведение чемпионата мира по футболу, а также большого количества состязаний международного, всероссийского уровня. Сейчас и большинство наших клубов играют в высших дивизионах. Поэтому умеем работать со спортивными мероприятиями. Но у нас происходили и масштабные общественные события – фестивали и форумы, которые собирали представителей со всей нашей России, ближнего и дальнего зарубежья».

Алексей Степанов поблагодарил Губернатора за гостеприимство на самарской земле и отметил, что подготовка уже началась. Его коллеги уже оценили возможности Дворца спорта им. Владимира Высоцкого, стадиона «Солидарность Самара Арена» и рядя других объектов спортивной инфраструктуры областной столицы. «Успешность нашего проекта в большей степени зависит не от технических возможностей, а от поддержки руководителя региона и его вовлеченности. Поэтому хочу вас поблагодарить за то, что вы активно откликнулись на наше предложение провести встречу и совместно поработать», – обратился он к Главе региона.

Руководитель организации поделился также своими первыми впечатлениями от знакомства с регионом: «Я уверен на сто процентов в том, что город, который принял чемпионат мира по футболу, справится с таким мероприятием, как международный форум «Россия – спортивная держава». Нет сомнений по поводу гостиничного и номерного фонда. Думаю, что мы совместно найдем хорошее решение и по поводу площадок проведения деловой программы. Нам также крайне важно познакомиться с региональной командой, которая будет реализовывать все решения. Мы готовы с коллегами оперативно отработать все направления, чтобы инициатива стала реальностью».

Пользуясь случаем, Алексей Степанов пригласил Дмитрия Азарова принять участие в форуме, который пройдет в октябре этого года, чтобы в том числе презентовать Самарскую область в качестве потенциальной площадки проведения форума. Кроме того, он предложит представить регион на стенде организации в рамках масштабного форума «Россия». «Мы с открытой душой готовы принимать инициативы, которые предложит Самарская область в этом направлении», – добавил он.

«Для нас интересно, чтобы мы и на вашем, и на своем стенде в рамках форума «Россия» рассказали о проведении форума, позиционируя себя как кандидата на его проведение. Уверен, в этом направлении может быть выстроено взаимовыгодное сотрудничество», – выразил заинтересованность Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что число людей, занимающихся спортом, за последние годы значительно выросло. Этому способствует развитие соответствующей современной и комфортной инфраструктуры. «Мы рассматриваем спорт высоких достижений в качестве одного из важных инструментов пропаганды здорового образа жизни, – отметил Дмитрий Азаров. – Стараемся сделать спорт доступным и привлекательным для молодежи». В качестве примера Губернатор привел многочисленные соревнования по баскетболу 3х3, в том числе Лига Губернатора, которые с успехом проходят по территории всей области с участием команд юношей и девушек. Кроме того, спортсмены профессиональных клубов становятся кумирами для молодежи. «Форум «Россия –спортивная держава» может придать новый импульс и сыграть ключевую роль для того, чтобы подтолкнуть людей к регулярным занятиям спортом», – уверен Губернатор.

«Уверен, что под вашим руководством область будет развиваться семимильными шагами, как в сфере спорта, так и по другим направлениями», – добавил Алексей Степанов.

Во время разговора Алексей Степанов отметил, что ключевой основной форум может сопровождать еще один, например, спортивного медиа-форума. Дмитрий Азаров отметил, что его можно провести в Тольятти – городе, который находится в числе лидеров по обеспеченности спортивными объектами.

Фото: Юлия Рубцова.