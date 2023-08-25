Самара претендует на проведение международного форума «Россия – спортивная держава»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
Преимуществами оплаты по факту (1/7) является отсутствие начислений за данную услугу в летние месяцы и исключение счетов с корректировкой оплаты по итогам предыдущего года.
В Самарской области 968 МКД перешли на оплату теплоснабжения по факту потребления
По традиции, старт и финиш Самарского марафона располагаются на Волжском проспекте, в районе бассейна ЦСКА.
В день проведения Самарского Международного легкоатлетического марафона в городе ограничат движение транспорта
Всем пациентам назначено необходимое лечение.
Диспансеризация помогла выявить болезни органов пищеварения у более 4500 жителей Самарской области
Строительство моста через Волгу идет по графику.
Виктор Кудряшов провел совещание по строительству Обхода города Тольятти с мостом через Волгу
Это не первый успех молодого борца. В июне 2023 года он стал бронзовым призером первенства России среди юниоров до 24 лет.
Студент Самарского политеха стал чемпионом по греко-римской борьбе
По итогам шести соревновательных дней в копилке 63 региона золотая медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе.
Студенты Самарской области принимают участие в Международном фестивале университетского спорта
Для оформления билетов учащимся необходимо предъявить в билетной кассе документы, подтверждающие льготный статус.
Школьники и студенты на Куйбышевской магистрали смогут воспользоваться льготами на проезд в пригородных поездах
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.4
-0.04
EUR 102.47
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
25 августа состоится финальный концерт третьего сезона «Летних вечеров духовой музыки»
Ночь кино пройдет в Самарской области
Музей Эльдара Рязанова: лекция Кирилла Горячка «Дзига Вертов. Школа «киноков»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самара претендует на проведение международного форума «Россия – спортивная держава»

25 августа 2023 14:05
134
Самара претендует на проведение международного форума «Россия – спортивная держава»

Губернатор Дмитрий Азаров и Алексей Степанов обсудили возможность проведения форума «Россия – спортивная держава» в Самаре.

В пятницу, 25 августа, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с генеральным директором АНО «Форум «Спортивная держава» Алексеем Степановым. Руководитель организации вышел с инициативой проведения в региональной столице международного спортивного форума в последующие годы.

«Сам неоднократно бывал на этом форуме и знаю, насколько это масштабное событие для всей нашей страны, не только для спортивной общественности. На форуме традиционно обсуждаются вопросы развития спорта высоких достижений, физкультуры и массового спорта. Конечно, мы бы хотели, чтобы такой форум прошел на территории Самарской области», – отметил Губернатор.

Выбор территории обусловлен и тем, что за последние годы в регионе появились новые объекты спорта - благодаря национальным проектам, которые были инициированы Президентом России Владимиром Путиным, инициативам Губернатора по развитию спортивной инфраструктуры, социальным программам коммерческих структур. Всего с 2018 по 2022 годы открыто 22 спорткомплекса, 7 стадионов и футбольных полей, 8 ледовых арен и 124 спортплощадки. «В Самарской области создана и укреплена спортивная инфраструктура. И конечно мы готовы к приему такого форума, – отметил Дмитрий Азаров, добавив, что в регионе накоплен большой успешный опыт проведения международных мероприятий. – Самое главное событие, которое состоялось, – это проведение чемпионата мира по футболу, а также большого количества состязаний международного, всероссийского уровня. Сейчас и большинство наших клубов играют в высших дивизионах. Поэтому умеем работать со спортивными мероприятиями. Но у нас происходили и масштабные общественные события – фестивали и форумы, которые собирали представителей со всей нашей России, ближнего и дальнего зарубежья».

Алексей Степанов поблагодарил Губернатора за гостеприимство на самарской земле и отметил, что подготовка уже началась. Его коллеги уже оценили возможности Дворца спорта им. Владимира Высоцкого, стадиона «Солидарность Самара Арена» и рядя других объектов спортивной инфраструктуры областной столицы. «Успешность нашего проекта в большей степени зависит не от технических возможностей, а от поддержки руководителя региона и его вовлеченности. Поэтому хочу вас поблагодарить за то, что вы активно откликнулись на наше предложение провести встречу и совместно поработать», – обратился он к Главе региона.

Руководитель организации поделился также своими первыми впечатлениями от знакомства с регионом: «Я уверен на сто процентов в том, что город, который принял чемпионат мира по футболу, справится с таким мероприятием, как международный форум «Россия – спортивная держава». Нет сомнений по поводу гостиничного и номерного фонда. Думаю, что мы совместно найдем хорошее решение и по поводу площадок проведения деловой программы. Нам также крайне важно познакомиться с региональной командой, которая будет реализовывать все решения. Мы готовы с коллегами оперативно отработать все направления, чтобы инициатива стала реальностью».

Пользуясь случаем, Алексей Степанов пригласил Дмитрия Азарова принять участие в форуме, который пройдет в октябре этого года, чтобы в том числе презентовать Самарскую область в качестве потенциальной площадки проведения форума. Кроме того, он предложит представить регион на стенде организации в рамках масштабного форума «Россия». «Мы с открытой душой готовы принимать инициативы, которые предложит Самарская область в этом направлении», – добавил он.

«Для нас интересно, чтобы мы и на вашем, и на своем стенде в рамках форума «Россия» рассказали о проведении форума, позиционируя себя как кандидата на его проведение. Уверен, в этом направлении может быть выстроено взаимовыгодное сотрудничество», – выразил заинтересованность Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что число людей, занимающихся спортом, за последние годы значительно выросло. Этому способствует развитие соответствующей современной и комфортной инфраструктуры. «Мы рассматриваем спорт высоких достижений в качестве одного из важных инструментов пропаганды здорового образа жизни, – отметил Дмитрий Азаров. – Стараемся сделать спорт доступным и привлекательным для молодежи». В качестве примера Губернатор привел многочисленные соревнования по баскетболу 3х3, в том числе Лига Губернатора, которые с успехом проходят по территории всей области с участием команд юношей и девушек. Кроме того, спортсмены профессиональных клубов становятся кумирами для молодежи. «Форум «Россия –спортивная держава» может придать новый импульс и сыграть ключевую роль для того, чтобы подтолкнуть людей к регулярным занятиям спортом», – уверен Губернатор.

«Уверен, что под вашим руководством область будет развиваться семимильными шагами, как в сфере спорта, так и по другим направлениями», – добавил Алексей Степанов.

Во время разговора Алексей Степанов отметил, что ключевой основной форум может сопровождать еще один, например, спортивного медиа-форума. Дмитрий Азаров отметил, что его можно провести в Тольятти – городе, который находится в числе лидеров по обеспеченности спортивными объектами.

Фото: Юлия Рубцова.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На конференции обозначили приоритеты развития образования.
24 августа 2023, 21:29
Дмитрий Азаров принял участие в августовской конференции работников образования
На конференции обозначили приоритеты развития образования. Образование
548
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
23 августа 2023, 11:35
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
Битва на огненной дуге стала символом высочайшего героизма, самоотверженности, патриотизма нашего народа. Общество
3372
Дмитрий Азаров принял участие в обсуждении вопросов стратегического развития России
23 августа 2023, 09:37
Дмитрий Азаров принял участие в обсуждении вопросов стратегического развития России
В Самарской области результаты находятся на уровне общероссийских. Общество
375
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Самара претендует на проведение международного форума «Россия – спортивная держава»
25 августа 2023  14:05
Самара претендует на проведение международного форума «Россия – спортивная держава»
129
В Самаре прошел региональный слёт педагогов, наставников и советников по воспитанию
25 августа 2023  13:26
В Самаре прошел региональный слёт педагогов, наставников и советников по воспитанию
132
Студенты Самарского политеха выиграли в хакатоне
25 августа 2023  11:17
Студенты Самарского политеха выиграли в хакатоне "Креатив на Волге"
174
На конференции обозначили приоритеты развития образования.
24 августа 2023  21:29
Дмитрий Азаров принял участие в августовской конференции работников образования
550
Губернатор отметил рост производства на тольяттинском АВТОВАЗе.
23 августа 2023  16:33
Дмитрий Азаров принял участие в конференции работников АВТОВАЗа
594
Весь список