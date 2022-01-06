Самара не вошла в число лидеров по качеству жизни

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Как показали исследования, проведенные Финансовым университетом при Правительстве РФ в 2021 году, среди российских городов с населением более 250 тыс. чел. по качеству жизни населения лидируют Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новгород, Новороссийск, Севастополь, Стерлитамак, Краснодар, Махачкала.

При оценке качества жизни в городах России в центре внимания были следующие темы: