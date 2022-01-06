Самара не вошла в число лидеров по качеству жизни

Как показали исследования, проведенные Финансовым университетом при Правительстве РФ в 2021 году, среди российских городов с населением более 250 тыс. чел. по качеству жизни населения лидируют Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новгород, Новороссийск, Севастополь, Стерлитамак, Краснодар, Махачкала.
При оценке качества жизни в городах России в центре внимания были следующие темы:
- распространенность «деструктивного» поведения населения по городам;
- конфликтность социальных отношений ;
- уровень дохода населения;
- склонность к миграции из родного города в поисках лучшей жизни;
- интерес населения к культурным ценностям;
- оценка работы городского дорожного хозяйства;
- оценка качества медицинского обслуживания населения;
- качество среднего и высшего образования;
- оценка работы ЖКХ;
- климат для ведения бизнеса;
- состояние экологической среды в городе;
- уровень озабоченности населения различными проблемами.