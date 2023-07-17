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С начала купального сезона в Самарской области произошло 29 происшествий, погибло 16 человек, в том числе 2 ребенка.

Уважаемые жители и гости Самарской области! Уважаемые родители!

Проявляйте сознательность, находясь у воды, следите за своими детьми, не оставляйте их одних, без присмотра!

Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения – это прямая угроза вашей жизни!

Купайтесь там, где имеются спасательные посты. Отдыхайте в местах, специально оборудованных для купания!

Берегите свою жизнь и сохраните жизнь своих детей! Не давайте повода произойти трагедии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО