с начала года в Самарской области свыше 3500 ветеранов СВО и их близких получили психологическую поддержку

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В Самарской области выстроена комплексная система оказания помощи участникам, ветеранам специальной военной операции и их семьям. Особое внимание уделяется психологической составляющей. С начала 2024 года помощь психологов получили 3700 человек. О том, куда бойцы и их близкие могут обратиться за поддержкой, в том числе, в самые сложные жизненные моменты, шла речь за круглым столом в пресс-центре «Самарского областного вещательного агентства».

С 1 марта 2023 года на базе Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн был открыт специальный центр по работе с участниками СВО «Возвращение», основным направлением работы которого было оказание поддержки участников СВО и членов их семей в вопросах получения медицинской помощи и лекарственного обеспечения, реабилитации и адаптации. Госпиталь стал якорным медучреждением, которое координирует оказание медицинской, в том числе психологической помощи ветеранам спецоперации и их близким. Сегодня группа психологов Центра «Возвращение» на постоянной основе работает на базе самарского филиала Государственного фонда «Защитники Отчества».

«Работа по оказанию психологической помощи включена в комплексную реабилитацию, потому что это важный процесс на этапе лечения любого раненого, любого вернувшегося из зоны СВО. В процессе реабилитации мы подходим индивидуально к каждому подопечному, наши специалисты готовы прийти к ним на помощь в любое время дня и ночи. Внимание, забота, справедливость – это принципы, которыми руководствуется Госфонд», — подчеркивает заместитель руководителя по медицинскому сопровождению филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Самарской области Станислав Алещенко.

На прием к медицинским психологам можно прибыть лично в филиал Фонда, записаться по телефону, а также через соцсети филиала или Госуслуги. Консультации проводят очно либо в онлайн режиме. В случае необходимости специалисты могут выехать к пациентам на дом.

«Без последствий для нервной системы такие события, конечно, не проходят, и всем ребятам, которые там побывали безусловно нужна психологическая помощь. Среди бойцов бытует мнение, что они сильные и справятся. Здесь тот случай, когда просьба о помощи и будет проявлением силы, — рассказывает медицинский психолог филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Самарской области Алексей Яковлев. — Чаще всего к нам обращаются члены семей. Это и жены действующих военнослужащих, которые находятся в зоне СВО. Женщины отличаются высоким уровнем тревоги, их жизнь разделяется на «до» и «после». Поэтому если у вас есть тревожность, нарушение режима сна и бодрствования, это повод обратиться к специалисту».

Работа с родственниками это уже помощь участникам СВО, отмечают психологи. Зная, как общаться с мужем и отцом, который вернется домой, его близкие смогут грамотно выстроить внутрисемейные коммуникации и избежать конфликтов.

Такие знания помогли семье Юлии Милюковой. В этом году ее супруг вернулся домой. В ходе боевых действий мужчина получил ранение.

«Когда он вернулся, чувствовалось напряжение в семье, и я поняла, что сама не справлюсь. В сети Интернет нашла телефон Госфонда, помню, звонила в слезах, мне сразу назначили консультацию, и уже на следующий день со мной связался психолог. Это был практически часовой разговор, во время которого мысли пришли в норму и я смогла нормально дышать. Сейчас мы тоже продолжаем общаться, потому что поддержка необходима», — рассказывает Юлия.

Настоящим спасением внимание и забота специалистов Госфонда стала для Анны Веклич. Недавно она потеряла супруга, который погиб в зоне СВО.

«Я пошла в Госфонд совершенно по другому, бытовому поводу. Общение со специалистами помогло мне почувствовать, что я не одна. Приятно, что психолог, который мне помогает, никогда не смотрит на часы. Для меня это оказалось очень важным моментом», — говорит женщина.

Также для поддержки ветеранов и их близких в регионе создан Центр психологической помощи. Он координирует деятельность психологических служб, подведомственных различным ведомствам региона.

В каждом муниципальном образовании региона для семей участников СВО, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, организовано социально-психологическое сопровождение. Психологи комплексных центров социального обслуживания населения оказывают помощь супругам, родителям и детям участников СВО. При необходимости можно воспользоваться услугами экстренной психологической помощи по телефонам доверия: 8(800)100-21-15 – взрослый, 8(800)200-01-22 –детский, 112 – служба «Безопасный регион».

«Записаться на прием можно и через социального координатора. Заявка поступает через систему соцпаспортов и направляется специалисту. Помощь может оказываться очно или дистанционно, как удобно человеку. Также наши специалисты находятся рядом и в самые тяжелые моменты жизни семьи», — рассказывает начальник психологического центра «Областного центра социальной помощи семье и детям» Кристина Чехранова.

Психологическая помощь героям и их близким доступна и в медицинских учреждениях региона – там работает свыше 40 кабинетов психологов.

По поручению губернатора Вячеслава Федорищева система оказания психологической помощи в регионе будет совершенствоваться. На базе филиала Госфонда «Защитники Отечества» планируется создание центра психологического сопровождения, в том числе для семей военнослужащих. Постепенно эта практика охватит все муниципальные образования региона.