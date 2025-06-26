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С начала года в Самаре принято на переработку более 1200 тонн старых автопокрышек

26 июня 2025 16:42
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Пункт приема автопокрышек в поселке Зубчаниновка за смену принимает от жителей, частных организаций и коммунальных служб города на переработку до 1250 старых шин.

С начала года в Самаре увеличили объем сбора и переработки использованных автопокрышек в среднем с 9 до 12 тонн в сутки. Пункт приема автопокрышек в поселке Зубчаниновка за смену принимает от жителей, частных организаций и коммунальных служб города на переработку до 1250 старых шин.

На переработку принимают покрышки от легковых и грузовых шин диаметром до 22,5 дюймов, в том числе шипованные и крашеные, а также камеры легковых и грузовых шин. Из разрезанных в цехе шин подготавливают резиновые чипсы, а после переработки специалисты получают, в том числе, пиролизное масло и технический углерод, которые применяются во многих отраслях промышленности.

«Выброшенные шины – «головная боль» большинства муниципалитетов: несанкционированные свалки наносят вред экологии и повышают риск возникновения пожаров. Без переработки покрышки могут разлагаться больше века. Поэтому, предлагая сдать шины на лояльных условиях, мы, прежде всего, транслируем ответственное и культурное отношение к окружающей среде. С администрацией Самары мы активно работали во время генеральной уборки города, и сейчас продолжим эту работу. В планах – создание еще одной точки сбора шин на территории Кировского района», – отметил ведущий специалист управления вторичных ресурсов ПАО «Татнефть» Эльмир Мухаммадиев.

Стоит отметить, что компания «Татнефть» использует современные, практически безотходных пиролизные технологии переработки, при которых из покрышек извлекаются ценные компоненты. Это максимально экологический и безопасный способ переработки, предполагающий замкнутые цепочки, на которые сейчас переходят все производители.

Самарский участок первичной переработки расположен на ул. Товарная, 72 и работает ежедневно с 08:00 до 17:00, кроме выходных дней. Предприятия, организации и индивидуальные предприниматели могут сдать отработанные покрышки, заключив с Управлением вторичных ресурсов ПАО «Татнефть» договор. Подробную информацию об условиях можно получить на сайте https://uvr.tatneft.ru/, по телефонам: 8 (855) 330-42-39, доб. 57491, 8 (917) 255-22-88 или по электронной почте: MukhammadievEA@tatneft.tatar.

Отработанные автомобильные шины согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, утверждённому Росприроднадзором, относятся к отходам 4 класса опасности и не подлежат вывозу на полигоны ТКО. Согласно федеральному законодательству несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления влечет наложение штрафов: для физических лиц – до 5 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей – до 50 тыс.руб., для юридических лиц – до 250 тыс. руб.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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