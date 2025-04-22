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С начала 2025 года цены на макулатуру в России выросли более чем на 30%, и преодолели психологический барьер — 20 тыс. рублей за тонну, рассказал «Газете.Ru» генеральный директор Пермской целлюлозно-бумажной компании Юрий Марков.

«Пуск новых крупных производств по выпуску тарных картонов и снижение спроса на потребительском рынке привели к самому существенному за последние три года росту цен на макулатуру, которая является основным сырьем для производства тарных картонов», — отметил Марков.

Фото: freepik.com