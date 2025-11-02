Я нашел ошибку
Главные новости:
14-летний молодой человек с места ДТП доставлен в медицинское учреждение.
Самарчанка на автомобиле Lexus сбила на остановке, выходившего из трамвая, подростка
Будьте внимательны и осторожны!
3 ноября местами в Самарской области ожидается туман
3 ноября 2025 года с 09:00 до 18:00 (по предварительной записи).
ГАИ СО: о режиме работы РЭО в период выходных и праздничных дней
Водитель получил телесные повреждения.
В Сызрани Lada Kalina после наезда на железобетонный блок рухнула в котлован  
Мероприятие входит в спортивную программу международного форума «Россия - спортивная держава».
Сегодня в Самаре стартуют Всероссийские соревнования по керлингу
Направленные на повышение правовой грамотности несовершеннолетних.
В Самарской области полицейские и общественники провели уроки правовой грамотности с подростками
Ежедневно на «телефон доверия» поступают звонки с разных уголков Самарской области.
«Телефон доверия» ГУ МЧС СО рабoтает круглосуточнo
С целью интеграции детей в сферу беспилотных технологий с раннего возраста.
Федерация гонок дронов СО заключила соглашение о сотрудничестве с АНО ДО «Планета детства «Лада»
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
В регионе прошли учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении – легко в бою»
С 4 до 7 ноября в Самаре будут действовать дополнительные ограничения для велосипедистов и пользователей СИМ

2 ноября 2025 11:02
361
В связи с завершением подготовки и проведением Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

С 4 до 7 ноября в Самаре в связи с завершением подготовки и проведением Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» дополнительно будет ограничено движение велосипедов и средств индивидуальной мобильности по следующим участкам улично-дорожной сети:

- по ул. Молодогвардейской, на участке от ул. Невской до ул. Льва Толстого;
- по ул. Полевой, на участке от ул. Галактионовской до Волжского пр.;
- по ул. Маяковского, от ул. Галактионовской до Волжского пр.;
- по Волжскому пр., от ул. Полевой до ул. Вилоновской;
- по ул. Галактионовской, от ул. Полевой до ул. Вилоновской.

Остановка и стоянка средств индивидуальной мобильности и велосипедов на вышеуказанных участках улиц также будут запрещены.

Информация о других ограничениях движения транспорта, включая грузовой, а также скорректированные схемы движения общественного транспорта размещены на официальном сайте администрации Самары. 

Напомним также, что в завершающий день Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в Самаре состоится Парад Памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, и выставка военно-исторической техники. В связи с этим будет временно скорректировано движение транспорта в исторической части города, подробнее – здесь.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Самара

Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
448
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
500
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
795
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
686
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
572
Весь список