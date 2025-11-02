С 4 до 7 ноября в Самаре будут действовать дополнительные ограничения для велосипедистов и пользователей СИМ

361

С 4 до 7 ноября в Самаре в связи с завершением подготовки и проведением Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» дополнительно будет ограничено движение велосипедов и средств индивидуальной мобильности по следующим участкам улично-дорожной сети:



- по ул. Молодогвардейской, на участке от ул. Невской до ул. Льва Толстого;

- по ул. Полевой, на участке от ул. Галактионовской до Волжского пр.;

- по ул. Маяковского, от ул. Галактионовской до Волжского пр.;

- по Волжскому пр., от ул. Полевой до ул. Вилоновской;

- по ул. Галактионовской, от ул. Полевой до ул. Вилоновской.



Остановка и стоянка средств индивидуальной мобильности и велосипедов на вышеуказанных участках улиц также будут запрещены.



Информация о других ограничениях движения транспорта, включая грузовой, а также скорректированные схемы движения общественного транспорта размещены на официальном сайте администрации Самары.



Напомним также, что в завершающий день Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в Самаре состоится Парад Памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, и выставка военно-исторической техники. В связи с этим будет временно скорректировано движение транспорта в исторической части города, подробнее – здесь.

