С 30 июня по 3 июля пожарные региона выезжали на тушение 41 техногенного пожара

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За период с 30 июня по 3 июля на территории Самарской области пожарно-спасательные подразделения привлекались для тушения 41 техногенного пожара, 27 из которых произошло в городских округах, 14 - в муниципальных районах Самарской области.

В жилом секторе зарегистрировано 16 пожаров. Погиб 1 человек.

2 июля в дежурную смену поступило сообщение о пожаре в поселке Рощинский. Горела квартира в доме на площади 15 кв.м. На пожаре погибла девушка 2005 г.р. Для ликвидации огня привлекались 8 человек и 3 единицы техники.

Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования.

Чтобы избежать подобного рода пожаров и сохранить свою жизнь и имущество, необходимо придерживаться правил пожарной безопасности.

В результате неконтролируемого пала сухой травы в указанный период в регионе произошло 9 пожаров на общей площади 0,28 га.

Пожары зарегистрированы в Ставропольском, Красноармейском, Шенталинском, Сергиевском, Большеглушицком, Красноярском районах, в г. Тольятти и Новокуйбышевск.

С начала 2023 года пожарные подразделения выезжали на тушение 1731 природного пожара на общей площади более 95 га.

В 6 квартале Тольяттинского городского лесничества Автозаводского района г. Тольятти произошел 1 лесной пожар на площади 0,005 га. Ликвидирован.

Всего с начала текущего года зарегистрировано 65 лесных пожаров на площади более 53 га.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям региона о необходимости быть предельно осторожными с огнем и соблюдении требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, передает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО