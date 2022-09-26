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С 23 по 26 сентября в Самарской области произошло 44 пожара

26 сентября 2022 20:38
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17 пожаров - в Самаре.

С 23 по 26 сентября противопожарные подразделения привлекались на тушение 44 техногенных пожаров. Основное их количество произошло на территории области. 17 пожаров - в Самаре.

В жилом секторе зарегистрировано 10 пожаров.

5 пожарам был присвоен повышенный ранг сложности – «1 БИС». На одном из них пострадали мужчина и ребенок.

24 сентября в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома на бульваре Космонавтов в Автозаводском районе Тольятти. Пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу вызова "1-Бис". На месте вызова горели домашние вещи и мебель на площади 20 кв.м.

В целях безопасности из дома эвакуировали 20 человек. В результате пожара пострадал мужчина и мальчик. Для тушения привлекались 22 человека и 7 единиц. техники. Предварительная причина пожара - детская шалость с огнем.

Не так давно в Тольятти произошел пожар по такой же причине.

Главное управление МЧС России по Самарской области в очередной раз обращает внимание родителей на необходимость принять повышенные меры безопасности по предотвращению несчастных случаев с детьми в быту.

Важно помнить, что главная задача родителей – предупредить возможную трагедию, быть рядом, и даже на шаг впереди.

Не давайте маленьким детям спички и зажигалки. Не храните их в доступных для детей местах.

Не оставляйте детей одних, если в доме топится печь (на даче, в деревне), включены электронагревательные приборы, работает газовая плита.

Постоянно повторяйте с ребенком правила поведения, устраивайте маленькие экзамены, разбирайте ошибки.

Сами неукоснительно выполняйте правила безопасности. Будьте для детей примером.

При обнаружении пожара или признака горения, задымления, запаха гари ребенок должен знать, что ему надо немедленно покинуть помещение и сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану по телефонам 01 и 101.

Ни в коем случае нельзя держать в доме неисправные или самодельные электрические приборы. Пользоваться можно только исправными приборами, имеющими сертификат соответствия требованиям безопасности, с встроенным устройством автоматического отключения прибора от источника электрического питания. Помните - маленькая неосторожность может привести к большой беде.

Если Вы увидели, что дети играют со спичками и зажигалками, горючими жидкостями, не проходите мимо, не оставайтесь безразличными, остановите их!

Там, где с детьми проводится разъяснительная работа, направленная на предупреждение пожаров от детской шалости с огнем, опасность возникновения пожаров по этой причине сводится к минимуму.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:    ГУ МЧС СО

 

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