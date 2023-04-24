С 21 по 24 апреля пожарные региона выезжали на тушение 71 природного пожара

89

За период с 21 по 24 апреля 2023 года на территории Самарской области пожарно-спасательные подразделения привлекались для тушения 66 техногенных пожаров, 38 из которых произошло в городских округах, 28 - в муниципальных районах Самарской области. Огнеборцы ликвидировали 4 пожара повышенного уровня сложности «1 БИС».

В жилом секторе зарегистрировано 22 пожара. Погиб 1 человек.

23 апреля в дежурную смену поступило сообщение о пожаре в Отрадном. Горела крыша частного дома на площади 10 кв.м. На пожаре погиб мужчина 1937 г.р.

Для ликвидации огня привлекались 10 человек и 2 единицы техники.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

В результате неконтролируемого пала сухой травы в регионе произошел 71 пожар на общей площади более 2 гектаров.

Наибольшее количество пожаров зарегистрировано Волжском, Кинель-Черкасском, Ставропольском районах. В каждом из них произошло 8 пожаров, которые были ликвидированы.

С начала 2023 года пожарные выезжали на тушение 1124 природных пожаров на общей площади более 71 га.

21 апреля на территории области произошло 2 лесных пожара на общей площади более 1 га.

Один из них был зарегистрирован в 95 квартале Сергиевского лесничества в районе н.п. Исаклы Исаклинского района на площади 0,5 га.

Второй - в 82 квартале Кинельского лесничества в районе н.п. Гурьевка Кинельского района на площади 0,93 га.

С начала 2023 года огнеборцы выезжали на тушение 34 лесных пожаров.

По сведениям Приволжского УГМС, в период с 22 по 28 апреля 2023 года в большинстве районов Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов - 4 класс. Объявлен желтый уровень опасности.

Риск загораний мусора и сухой травы, а также возникновения природных пожаров очень высок!

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям региона о необходимости быть предельно осторожными с огнем и соблюдении требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.

Фото: ГУ МЧС СО