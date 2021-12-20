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С 21 декабря начинается процедура пополнения транспортных карт на новый год

20 декабря 2021 22:13
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Безлимитная Единая транспортная карта предоставляет право на безлимитный проезд в общественном пассажирском транспорте.

Уже с 21 декабря 2021 года Единый оператор электронного проездного «Объединенная транспортная карта» открывает пополнение безлимитных карт по новым утвержденным тарифам на 2022 год (по причине временного изменения сроков пополнения социальных и безлимитных карт). Сейчас для пополнения карты на следующий месяц необходимо сделать это до 20 числа включительно, ранее срок был до 10 числа каждого месяца.

Безлимитная Единая транспортная карта предоставляет право на безлимитный проезд в общественном пассажирском транспорте. В пунктах пополнения такую карту можно приобрести за 100 рублей. Стоимость пополнения по новому тарифу составляет 1 985 рублей.

Безлимитная карта школьника предоставляет право на безлимитный проезд учащимся школ, гимназий, лицеев в общественном транспорте. В пунктах пополнения транспортных карт эту льготную карту можно приобрести за 50 рублей. Стоимость пополнения на месяц -  640 рублей.

Стоимость подключения Безлимитной карты студента  к системе составляет 75 рублей. Пополнить карту на месяц нужно на 850 рублей.

Обращаем внимание на то, что оплачивая проезд по карте школьника или студента, необходимо при себе иметь соответствующий ученический билет, справку из школы (для учащихся 8-11 классов) или студенческий билет для предъявления кондуктору по факту требования.

О дальнейших изменениях относительно сроков пополнения карт Единый оператор "Объединенная транспортная карта" проинформирует дополнительно.

Все интересующие вопросы можно задать по телефону "горячей линии" оператора, которая функционирует с 09:00 до 18:00 в рабочие дни: 8 (929) 707-61-38.

Стоимость проезда в общественном транспорте Самары с 2022 года:

- безналичный расчет- 32 pубля;

- наличный расчет  - 35 pублей;

- школьный проездной - 640 pублей;

 - студенческий проездной - 850 pублей;

 - безлимитная транспортная карта – 1 985 pублей.;

- социальный проездной – 270 р. (90 поездок).

 

Фото:   администрация Самары

 

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