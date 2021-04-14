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С 19 апреля в Самаре заработает горячая линия по вопросам голосования за объекты благоустройства

14 апреля 2021 16:39
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Единый бесплатный номер будет доступен для каждого гражданина из любого уголка России.

С 19 апреля начнет работу круглосуточная горячая линия по вопросам электронного рейтингового голосования за объекты благоустройства. Единый бесплатный номер 8 (800) 600-20-13 будет доступен для каждого гражданина из любого уголка России.

Напомним, за последние три года в Самарской области благодаря реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, было благоустроено свыше 1000 дворовых территории и 470 общественных пространств.

Чтобы городская среда отвечала пожеланиям жителей, она должна формироваться при непосредственном их участии. Важную роль жителей, которые знают, какие общественные пространства прежде всего должны быть обновлены, неоднократно подчеркивал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, под контролем которого в регионе ведется работа по благоустройству территорий.

Горячая линия начнет работу за неделю до старта голосования на платформе za.gorodsreda.ru. Жителям будет оказана консультативная помощь по вопросам работы платформы, проведения рейтингового голосования, возможностям и форматам внесения личного вклада в развитие своего города.

«Мы впервые запускаем единую Всероссийскую платформу по голосованию, и понимаем, что у некоторых граждан могут возникнуть вопросы, как именно на ней можно будет проголосовать. Ответы на все вопросы можно будет получить на бесплатной горячей линии, которая будет работать непрерывно 24 часа в сутки 7 дней в неделю до самого конца голосования, – пояснил заместитель главы Минстроя России Максим Егоров. – Очень важно создать все условия для того, чтобы каждый житель нашей страны старше 14 лет имел возможность отдать голос за ту территорию или проект, которые должны быть благоустроены в приоритетном порядке. Только так можно выбрать действительно востребованные общественные пространства».

В Самарской области проголосовать за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2022 году, можно будет на сайте 63.gorodsreda.ru. Голосование начнется 26 апреля и продлится до 30 мая. В нем примут участие 10 городских округов и муниципальный район Безенчукский.

Получить консультацию также можно будет у волонтеров: в Самарской области на протяжении всего периода голосования будет функционировать волонтерский штаб. Добровольцами станут граждане, которым небезразлична судьба родного города. Волонтеры ответят на вопросы об объектах, по которым проводится голосование, расскажут о федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», а также помогут проголосовать прямо на месте – для этого жителю потребуется только назвать действующий номер телефона.

 

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