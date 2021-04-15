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С 15 апреля в Самаре можно открывать летние веранды кафе

15 апреля 2021 09:59
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С 15 апреля в Самаре можно открывать летние веранды кафе

В Самарской области официально закрепили сроки работы летних кафе. Их прописали в документе, регламентирующем схему размещения нестационарных торговых объектов.

— К сезонным (летним) кафе относятся и террасы, и зоны с выносными столиками и зонтиками при стационарных заведениях общепита. Срок работы — с 15 апреля по 15 октября. Предоставлять участки под летние кафе (если требуется включение в схему) будут через аукционы. В заявке заинтересованные лица должны указывать, при каком ресторане или кафе будут открывать летнюю веранду, — следует из приказа министерства промышленности и торговли Самарской области.

Террасы получили большое распространение в Самаре во время пандемии коронавируса. В 2020 году рестораны долгое время не работали. И на первоначальном этапе снятия ограничений власти разрешили работать общепитам только в формате террас. Жителям он пришелся по вкусу. Но теперь очевидно: для открытия подобного рода дополнения к заведению нужно пройти определенные процедуры.

При этом пандемия довольно существенно изменила рынок общественного питания в Самаре.

— За последний год закрылись 158 точек общественного питания, открылись 177. То есть мы вышли в плюс, и сейчас общее количество составляет 1096. Но рынок серьезно изменился. Стало больше общепита, ориентированного на низкий ценовой диапазон. Например, число бистро выросло на 14%, кулинарий — на 20%. А вот ресторанов и кафе стало меньше (на 7% и 4% соответственно). Несмотря на меры поддержки от властей, некоторые представители сферы не выдержали. Переход на доставку не стал спасением. Переформатирование стало вынужденной мерой на время самоизоляции. Оно позволяло покрывать часть расходов на зарплату сотрудникам. Однако в доходной части ресторана эта доля составляет лишь 10%, — рассказал 63.RU руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов.

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