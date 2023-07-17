С 14 по 17 июля пожарные подразделения региона выезжали на тушение 46 пожаров

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За период с 14 по 17 июля на территории Самарской области пожарно-спасательные подразделения привлекались для тушения 46 техногенного пожара, 20 из которых произошло в городских округах, 26 - в муниципальных районах Самарской области.

В жилом секторе зарегистрирован 21 пожар. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 3 пожара повышенного ранга сложности «1 БИС». Наиболее вероятная причина всех трех пожаров - аварийный режим работы электропроводки.

Чтобы избежать подобного рода пожаров и сохранить свою жизнь и имущество, необходимо придерживаться определенных правил пожарной безопасности.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единым телефонам пожарных и спасателей «101», «112», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО