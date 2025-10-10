С 13 по 17 октября 2025 года в Самаре и регионе пройдет юбилейный XXX Международный кинофестиваль "Кино - детям"

Я нашел ошибку
Главные новости:
Будущие инженеры и технологи познакомились с потенциальными работодателями, с производственными процессами и спецификой будущей работы. 
Студенты из других регионов посетили самарские предприятия
"Я выбрал самый сложный – он предназначен для тех, кто профессионально занимается сельским хозяйством и является специалистом в этой области".
Самарский фермер написал «Агродиктант» на главной площадке выставки «Золотая осень» в Москве
Внимание было сосредоточено на развитии сельского хозяйства, поддержке участников СВО и их семей, сохранении культурного наследия, модернизации инфраструктуры муниципалитета.
Вячеслав Федорищев посетил Приволжский район
Если вы испытываете постоянный стресс, что негативно влияет на ваше здоровье, обратитесь к специалисту для получения профессиональной медицинской помощи.
Эксперт: несколько способов, которые могут помочь повысить стрессоустойчивость
Самаре ночью +6, +8°С, днем +15, +17°С.
11 октября в регионе без осадков, до +18°С
Порядка 1500 жителям будут оказывать медицинскую помощь в современных условиях.
В селе Богдановка завершены ремонтные работы в офисе врача общей практики
В финале она обыграла соотечественницу Олесю Ильину.
 Дарья Харлова из Самарской области - победитель международного турнира по настольному теннису
Жители города смогут узнать об истории развития авиационной промышленности Куйбышева в годы Великой Отечественной войны.
СОУНБ: специалисты ОДК-Кузнецов расскажут об авиационной промышленности Куйбышева
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.41
-0.14
EUR 94.7
-0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

С 13 по 17 октября 2025 года в Самаре и регионе пройдет юбилейный XXX Международный кинофестиваль "Кино - детям"

10 октября 2025 12:08
191
С 13 по 17 октября 2025 года в Самаре и регионе пройдет юбилейный XXX Международный кинофестиваль "Кино - детям"

С 13 по 17 октября 2025 года жители Самары и региона станут гостями ежегодного фестиваля «Кино – детям». В этом году событие соберет перед экранами детскую, подростковую, юношескую и взрослую аудиторию в юбилейный, тридцатый раз. Организаторами выступают Самарское областное отделение Союза кинематографистов России и студия «Волга-фильм» при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Самарской области и ГК «Волгатрансстрой».

— Фестиваль «Кино — детям» — это большое культурное событие, которое уже 30 лет подряд выполняет значимую воспитательную и образовательную миссию, приобщая к отечественному киноискусству не только детей, но и представителей старшего поколения, привлекая внимание к таким важнейшим ценностям, как семья и Родина, справедливость и взаимоподдержка, дружба и любовь, — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В этом году на участие в фестивале поступило 244 заявки из разных городов Российской Федерации и 7 стран мира. Помимо картин российских режиссеров гости фестиваля увидят работы из Беларуси, Франции, Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана. Свои фильмы на площадках региона представят: кинорежиссер, советский и российский актер театра и кино, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Грамматиков; председатель Союза кинематографистов Республики Беларусь, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, актер театра и кино Виктор Васильев; режиссеры Олег Штром, Сергей Струсовский, Рим Шарафутдинов, Юрий Чайка-Пронин, Дарья Биневская-Смирнова, Никита Транцеев и другие.

Фестиваль стартует 13 октября с традиционной пресс-конференции: гости фестиваля, представители молодежного пресс-центра и СМИ региона соберутся в 16:00 в отеле «Реальянс» (ул. Ново-Садовая, 162В, зал «Мир»). Торжественная церемония открытия юбилейного фестиваля начнется в 18:00 в КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г). В программе вечера — объявление почетных гостей фестиваля, знакомство с представителями взрослого и детского жюри. А главное — трейлеры фильмов из фестивальной программы, которые можно будет увидеть с 13 по 17 октября в кинозалах региона бесплатно. Также на сцену выйдут юные артисты из народного ансамбля эстрадного танца «Грация», вокальных студий «Миг» и «Автоклуб дети» и постоянные участники церемоний открытия фестиваля «Кино — детям» — артисты детского музыкального театра «Задумка».

Бесплатные кинопоказы и творческие встречи с участниками фестиваля пройдут на более чем 80 площадках Самарской области, среди которых культурно-досуговые и образовательные учреждения из 6 городов: Самара, Тольятти, Сызрань, Чапаевск, Новокуйбышевск, Кинель и 5 районов области: Волжский, Красноярский, Приволжский, Богатовский, Сызранский. Расписание кинопоказов появится на официальном сайте фестиваля https://kino-detyam.ru, в группе фестиваля ВКонтакте, а также на ресурсах площадок, которые включат фестивальную программу в расписание. Главной площадкой фестиваля станет Центр Российской кинематографии  — кинотеатр «Художественный», где можно будет увидеть фильмы и присоединиться к творческим встречам с гостями фестиваля.

По итогам экспертного отбора профессиональную конкурсную программу фестиваля сформировали 78 фильмов, 11 из них вошли в «Международную программу» фестиваля. Победителей в профессиональной программе традиционно определяет коллективное детское жюри. В его состав вошли участники девяти объединений из творческих студий, лицеев и школ Самарской области — всего 262 человека. Председателем детского жюри вновь стал ученик МБОУ Лицей «Технический» им. С.П. Королева Елисей Хромых. 

В конкурсную программу детских киностудий страны «Кино снимаем сами» в этот раз вошли 26 фильмов, которые создали дети — будущее нашего кинематографа. Заявки на участие в этой программе поступили из 22 регионов страны. Детские работы оценивает взрослое жюри, состоящее из профессионалов в сфере кино. Во главе —  режиссер игровых и документальных фильмов Олег Штром.

На областных площадках фестиваля с 13 по 17 октября пройдут творческие встречи и мастер-классы с гостями фестиваля. 16 октября в 16:00 в Доме кино (ул. Куйбышева, 96) состоится круглый стол по проблемам детского кинематографа с участием представителей творческих объединений региона, молодежного пресс-центра и гостей фестиваля «Кино — детям».

Торжественное закрытие XXX Международного фестиваля «Кино — детям» состоится 17 октября 2025 года в 15:00 в кинотеатре «Художественный» (ул. Куйбышева, 105). Гости вечера узнают имена победителей в профессиональной программе и программе «Кино снимаем сами!», атмосферу творчества на сцене поддержат выступления детских коллективов региона.

Приглашаем жителей региона провести фестивальную неделю с нами! Все фестивальные мероприятия бесплатны.

  • 13 октября в 18:00 - торжественная церемония открытия фестиваля в КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г). Продолжительность церемонии – 1,5 часа.

  • 17 октября в 15:00 — торжественная церемония закрытия в кинотеатре «Художественный» (ул. Куйбышева, 105). Продолжительность церемонии – 1,5 часа.

Вход свободный, регистрация на открытие и закрытие фестиваля по телефонам: +7 (846) 333‒26‒04, (846) 333-25-02.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
10 октября 2025  10:46
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
197
В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года
10 октября 2025  10:36
В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года
193
в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
500
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
764
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
610
Весь список