С 13 по 17 октября 2025 года в Самаре и регионе пройдет юбилейный XXX Международный кинофестиваль "Кино - детям"

191

С 13 по 17 октября 2025 года жители Самары и региона станут гостями ежегодного фестиваля «Кино – детям». В этом году событие соберет перед экранами детскую, подростковую, юношескую и взрослую аудиторию в юбилейный, тридцатый раз. Организаторами выступают Самарское областное отделение Союза кинематографистов России и студия «Волга-фильм» при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Самарской области и ГК «Волгатрансстрой».

— Фестиваль «Кино — детям» — это большое культурное событие, которое уже 30 лет подряд выполняет значимую воспитательную и образовательную миссию, приобщая к отечественному киноискусству не только детей, но и представителей старшего поколения, привлекая внимание к таким важнейшим ценностям, как семья и Родина, справедливость и взаимоподдержка, дружба и любовь, — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В этом году на участие в фестивале поступило 244 заявки из разных городов Российской Федерации и 7 стран мира. Помимо картин российских режиссеров гости фестиваля увидят работы из Беларуси, Франции, Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана. Свои фильмы на площадках региона представят: кинорежиссер, советский и российский актер театра и кино, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Грамматиков; председатель Союза кинематографистов Республики Беларусь, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, актер театра и кино Виктор Васильев; режиссеры Олег Штром, Сергей Струсовский, Рим Шарафутдинов, Юрий Чайка-Пронин, Дарья Биневская-Смирнова, Никита Транцеев и другие.

Фестиваль стартует 13 октября с традиционной пресс-конференции: гости фестиваля, представители молодежного пресс-центра и СМИ региона соберутся в 16:00 в отеле «Реальянс» (ул. Ново-Садовая, 162В, зал «Мир»). Торжественная церемония открытия юбилейного фестиваля начнется в 18:00 в КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г). В программе вечера — объявление почетных гостей фестиваля, знакомство с представителями взрослого и детского жюри. А главное — трейлеры фильмов из фестивальной программы, которые можно будет увидеть с 13 по 17 октября в кинозалах региона бесплатно. Также на сцену выйдут юные артисты из народного ансамбля эстрадного танца «Грация», вокальных студий «Миг» и «Автоклуб дети» и постоянные участники церемоний открытия фестиваля «Кино — детям» — артисты детского музыкального театра «Задумка».

Бесплатные кинопоказы и творческие встречи с участниками фестиваля пройдут на более чем 80 площадках Самарской области, среди которых культурно-досуговые и образовательные учреждения из 6 городов: Самара, Тольятти, Сызрань, Чапаевск, Новокуйбышевск, Кинель и 5 районов области: Волжский, Красноярский, Приволжский, Богатовский, Сызранский. Расписание кинопоказов появится на официальном сайте фестиваля https://kino-detyam.ru , в группе фестиваля ВКонтакте , а также на ресурсах площадок, которые включат фестивальную программу в расписание. Главной площадкой фестиваля станет Центр Российской кинематографии — кинотеатр « Художественный » , где можно будет увидеть фильмы и присоединиться к творческим встречам с гостями фестиваля.

По итогам экспертного отбора профессиональную конкурсную программу фестиваля сформировали 78 фильмов, 11 из них вошли в «Международную программу» фестиваля. Победителей в профессиональной программе традиционно определяет коллективное детское жюри. В его состав вошли участники девяти объединений из творческих студий, лицеев и школ Самарской области — всего 262 человека. Председателем детского жюри вновь стал ученик МБОУ Лицей «Технический» им. С.П. Королева Елисей Хромых.

В конкурсную программу детских киностудий страны «Кино снимаем сами» в этот раз вошли 26 фильмов, которые создали дети — будущее нашего кинематографа. Заявки на участие в этой программе поступили из 22 регионов страны. Детские работы оценивает взрослое жюри, состоящее из профессионалов в сфере кино. Во главе — режиссер игровых и документальных фильмов Олег Штром.

На областных площадках фестиваля с 13 по 17 октября пройдут творческие встречи и мастер-классы с гостями фестиваля. 16 октября в 16:00 в Доме кино (ул. Куйбышева, 96) состоится круглый стол по проблемам детского кинематографа с участием представителей творческих объединений региона, молодежного пресс-центра и гостей фестиваля «Кино — детям».

Торжественное закрытие XXX Международного фестиваля «Кино — детям» состоится 17 октября 2025 года в 15:00 в кинотеатре «Художественный» (ул. Куйбышева, 105). Гости вечера узнают имена победителей в профессиональной программе и программе «Кино снимаем сами!», атмосферу творчества на сцене поддержат выступления детских коллективов региона.

Приглашаем жителей региона провести фестивальную неделю с нами! Все фестивальные мероприятия бесплатны.

13 октября в 18:00 - торжественная церемония открытия фестиваля в КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г). Продолжительность церемонии – 1,5 часа.

17 октября в 15:00 — торжественная церемония закрытия в кинотеатре «Художественный» (ул. Куйбышева, 105). Продолжительность церемонии – 1,5 часа.

Вход свободный, регистрация на открытие и закрытие фестиваля по телефонам: +7 (846) 333‒26‒04, (846) 333-25-02.