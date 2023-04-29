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Марафон кинопоказов стартует в первый день фестиваля, 1 мая, с фильма "Ржев". Сеанс состоится в 13:00 в Центре российской кинематографии "Художественный".
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С 1 по 5 мая в Самарской области в рамках фестиваля "Гитары в строю!" пройдут открытые кинопоказы

29 апреля 2023 16:36
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Марафон кинопоказов стартует в первый день фестиваля, 1 мая, с фильма "Ржев". Сеанс состоится в 13:00 в Центре российской кинематографии "Художественный".

С 1 по 5 мая в Самарской области в рамках мероприятий Международного фестиваля антифашистской песни "Гитары в строю!" в городских округах и муниципалитетах пройдут открытые показы фильмов о Великой Отечественной войне, о борьбе народа с фашизмом и нацизмом.

Марафон кинопоказов стартует в первый день фестиваля, 1 мая, с фильма "Ржев" (12+). Сеанс состоится в 13:00 в Центре российской кинематографии "Художественный" (г. Самара, ул. Куйбышева, д.105). Художественный фильм "Ржев" вышел в российский прокат 5 декабря 2019 года. В фильме режиссёра картины Игоря Копылова рассказывается об одном из эпизодов знаменитой Ржевской битвы – рота советских солдат должна любой ценой удержать деревню Овсянниково. За основу сценария была взята повесть Вячеслава Кондратьева "Искупить кровью". Произведение писателя-фронтовика, получившего в боях тяжёлые ранения, несёт в себе подлинно народный взгляд на войну во всей её полноте, с героизмом и необыкновенными душевными качествами русского народа, придававшими ему спасительную стойкость.

Масштабный показ кинофильм "Ржев" на площади Куйбышева в Самаре состоится 2 мая в 18:00, а финальный открытый показ фильма – 5 мая в 18:00 на площадке открытого кинотеатра "Филин" на набережной Самары (ул. Лесная, д. 31).

2 мая в 18:00 в открытом кинотеатре "Филин" на набережной Самары (ул. Лесная, д. 31) состоится сеанс фильма "Лето 1941 года" (16+).

Самым ожидаемым открытым показом станет сеанс фильма "Нюрнберг" (12+), премьера которого в России состоялась в марте этого года. "Нюрнберг" – российский художественный фильм режиссёра Николая Лебедева о Нюрнбергском процессе, на котором были озвучены, показаны и доказаны зверства нацизма. Основой сценария стала книга Александра Звягинцева "На веки вечные". В рамках фестиваля "Гитары в строю!" показ фильма состоится 3 мая в 13:00 в Центре российской кинематографии "Художественный" (г. Самара, ул. Куйбышева, д. 105).

Также 3 мая в 18:00 в открытом кинотеатре "Филин" на набережной Самары (ул. Лесная, д. 31) покажут фильм "Александр Маленький" (16+) (1981 г.). Военная драма режиссёра Владимира Фокина подняла очень серьёзную и сложную тему, а её главными героями стали дети.

4 мая марафон открытых кинопоказов в рамках Международного фестиваля антифашистской песни "Гитары в строю!" продолжится в 18:00 сеансом "Битва за Севастополь" (12+), который пройдёт в кинотеатре "Филин" на набережной Самары. "Битва за Севастополь" – художественный фильм режиссёра Сергея Мокрицкого, снятый в 2015 году. Фильм повествует о судьбе легендарной женщины-снайпера 25-й Чапаевской стрелковой дивизии Красной армии, Героя Советского Союза, лейтенанта Людмилы Павличенко, уничтожившей в годы Великой Отечественной войны 309 солдат и офицеров войск нацистской Германии.

График показов фильмов в муниципальных районах Самарской области необходимо уточнять в администрациях муниципальных образований.

Напомним, Международный фестиваль антифашистской песни "Гитары в строю!" пройдёт в Самарской области с 1 по 6 мая.

- Самарская область становится столицей антифашистского движения, – подчеркнул масштабность предстоящего события Дмитрий Азаров в ходе пресс-конференции с участием руководителя проекта "Международный фестиваль антифашистской песни "Гитары в строю!" Виталия Миронова.

На 6 дней Самарская область станет площадкой масштабных патриотических мероприятий, главной целью которых является необходимость международной солидарности в общей борьбе с проявлением фашизма и неонацизма. В Самарском регионе пройдут: патриотический мотопробег, открытые показы тематических фильмов, состоятся просветительские мероприятия – дискуссии, лектории, круглые столы, будут работать интерактивные площадки Фестивального городка на площади Куйбышева, пройдут концерты с участием известных творческих коллективов и музыкантов международного уровня.
С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте проекта и в официальной группе фестиваля ВКонтакте.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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