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Руководство ГУ МВД СО и представители Общественного совета приняли участие в заседании Молодежного совета

29 января 2025 20:25
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Генерал-майор полиции довел до присутствующих информацию о целях, задачах, правах и обязанностях представителей Молодежного совета.

Руководство ГУ МВД СО и представители Общественного совета приняли участие в заседании Молодежного совета

Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев, председатель Молодежного совета старший лейтенант полиции Роман Головко, начальник культурного центра подполковник внутренней службы Ольга Внучкова и представители Общественного совета при региональном главке МВД приняли участие в заседании Молодежного совета при ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе мероприятия генерал-майор полиции довел до присутствующих информацию о целях, задачах, правах и обязанностях представителей Молодежного совета, порядке работы с полицейскими классами и патриотическими клубами, расположенными на территории Самарской области. Кроме того на заседании обсуждались вопросы проведения мероприятий, посвященных памятным датам Российской истории и Самарской области, в том числе, 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и акций, направленных на укрепления имиджа и формирование положительного образа сотрудника полиции.

Представитель Общественного совета регионального главка полиции, руководитель Центра Поиска пропавших людей Самарской области Владимир Рябов рассказал о работе центра и внес предложения по улучшению совместной работы с Молодежным советом.Представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Сергей Пушняк, в свою очередь, рассказал присутствующим о работе «Движение первых» и выразил готовность взаимодействовать с Молодежным советом при организации патриотических мероприятий среди молодежи.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: Самара

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