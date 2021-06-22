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Руководитель УФССП Самарской области проведет прием граждан

22 июня 2021 15:06
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Сразу в нескольких подразделениях.

23 июня 2021 года руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области  – главным судебным приставом Самарской области подполковником внутренней службы Закиром Рамильевичем Муратовым будет осуществляться прием граждан сразу в нескольких подразделениях.

С 10.30 до 11.30 главный судебный пристав региона проведет прием в отделении судебных приставов Больше-Черниговского района Самарской области по адресу: Самарская область, с. Большая Черниговка, ул. Микрорайон, 23.

С 12.00 до 13.00 в отделение судебных приставов Больше-Глушицкого района УФССП России по Самарской области с. Большая Глушица, ул. Гагарина, 38.

С 14.00 до 15.00 в отделение судебных приставов Пестравского района УФССП России по Самарской области   с. Пестравка ул. Переулок Чапаевский, 37

Запись на личный прием осуществляется по номеру телефона: 8 (846) 263-65-65, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

 

Теги: прием граждан УФССП СО

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