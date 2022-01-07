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В ночь с 6 на 7 января пожарную безопасность мероприятий, проводимых в рамках празднования Рождества Христова, обеспечивали 213 человек личного состава Главного управления МЧС России по Самарской области и 67 человек личного состава областной противопожарной службы и ДПК.

Накануне праздника сотрудниками надзорных органов Главного управления были организованы профилактические противопожарные обследования на 228 объектах культа. С настоятелями и служителями храмов были проведены противопожарные инструктажи. Во время профилактических бесед священнослужителям были разъяснены меры безопасности при обращении с источниками открытого огня (свечи, лампады), порядок использования первичных средств пожаротушения, проведения, в случае необходимости, эвакуации людей и вызова пожарно-спасательных подразделений.

Минувшие ночные рождественские богослужения в Самарской области прошли без происшествий.

Фото: облМЧС