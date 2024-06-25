Рождение каждого третьего ребёнка в России регистрируется на Госуслугах

С начала года рождение более 170 тыс. детей зарегистрировано онлайн — это каждый третий новорождённый в стране.
Для дистанционной регистрации нужно получить в роддоме электронное медицинское свидетельство о рождении. Сейчас их выдают не только мамам, но и папам. Таким образом отец может взять оформление документов для ребёнка на себя.
Первым отцом, получившим электронное свидетельство, стал мужчина из Красноярска. Родители назвали сына Ильёй.
С начала года на Госуслугах оформили
Топ-5 регионов по регистрации рождения онлайн
Суперсервис «Рождение ребёнка» создан и развивается по нацпрограмме «Цифровая экономика». Он позволяет оформить все необходимые новорождённому документы дистанционно. Не выходя из роддома, можно зарегистрировать рождение, получить маткапитал и прописать ребёнка. Проактивно в личный кабинет приходят СНИЛС, ИНН и полис ОМС.