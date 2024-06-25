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Рождение каждого третьего ребёнка в России регистрируется на Госуслугах

25 июня 2024 13:44
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Рождение каждого третьего ребёнка в России регистрируется на Госуслугах

С начала года рождение более 170 тыс. детей зарегистрировано онлайн — это каждый третий новорождённый в стране.

Для дистанционной регистрации нужно получить в роддоме электронное медицинское свидетельство о рождении. Сейчас их выдают не только мамам, но и папам. Таким образом отец может взять оформление документов для ребёнка на себя.

Первым отцом, получившим электронное свидетельство, стал мужчина из Красноярска. Родители назвали сына Ильёй.

С начала года на Госуслугах оформили

  • 316 тыс. электронных медицинских свидетельств о рождении
  • 170 тыс. электронных актовых записей о рождении
  • 85 тыс. регистраций по месту жительства
  • 261 тыс. сертификатов на маткапитал
  • 353 тыс. СНИЛС
  • 284 тыс. ИНН
  • 246 тыс. полисов ОМС

Топ-5 регионов по регистрации рождения онлайн

  • Ямало-Ненецкий автономный округ
  • Тульская область
  • Башкортостан
  • Чувашия
  • Сахалинская и Новосибирская области

Суперсервис «Рождение ребёнка» создан и развивается по нацпрограмме «Цифровая экономика». Он позволяет оформить все необходимые новорождённому документы дистанционно. Не выходя из роддома, можно зарегистрировать рождение, получить маткапитал и прописать ребёнка. Проактивно в личный кабинет приходят СНИЛС, ИНН и полис ОМС.

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