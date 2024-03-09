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Ровно 90 лет назад родился Юрий Алексеевич Гагарин, офицер, летчик, первый космонавт планеты

9 марта 2024 15:25
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Гагарину первым довелось увидеть Землю из космоса и доказать возможность жизни и работы человека в условиях невесомости и радиации

Ровно 90 лет назад, 9 марта 1934-го, в деревне Клушино Гжатского района Западной области РСФСР родился Юрий Алексеевич Гагарин, офицер, летчик, первый космонавт планеты.

Первый в мировой истории космический полет Юрий Алексеевич совершил 12 апреля 1961 г. в качестве пилота космического корабля «Восток». И хотя продолжительность этого полета составила всего 1 час 48 минут, это событие стало символом научно-технического прогресса СССР и стимулировало развитие космической индустрии во всём мире.

Гагарину первым довелось увидеть Землю из космоса и доказать возможность жизни и работы человека в условиях невесомости и радиации. Триумфальный полет «Востока» с советским человеком на борту станет символом соперничества между СССР и США во время холодной войны.

Уже в конце апреля 1961 года, в рамках исполнения постановления Президиум ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему ознаменованию и популяризации первого полета советского человека в космос» Гагарин отправился в свою первую зарубежную поездку. Эту поездку первого космонавта по странам и континентам, которая продолжалась два года назовут «Миссией мира». Встретиться с ним считали за честь короли и президенты, политические деятели и ученые, артисты и музыканты. Только весной — летом 1961-го космонавт посетил Чехословакию, Болгарию, Финляндию, Великобританию, Польшу, Кубу, Бразилию, Канаду и Венгрию, а всего он объездил более 20 стран.

Юрий Алексеевич вел большую общественно-политическую работу, являясь депутатом Верховного Совета СССР 6-го и 7-го созывов, членом ЦК ВЛКСМ, президентом Общества советско-кубинской дружбы.
В 1957 году Юрий Гагарин женился на Валентине Горячевой. В семье Гагариных родились две дочери — Елена и Галина. Елена Юрьевна является генеральным директором Музеев Московского Кремля, сообщает пресс-служба Самарского Исторического парка.

 

Фото:   пресс-служба Самарского Исторического парка

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