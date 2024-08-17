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Роструд создаст реестр работодателей с нелегалами

17 августа 2024 09:49
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Роструд создаст реестр работодателей с нелегалами

С первого января 2025 года Роструд начнет вести реестр работодателей, которые допускали нелегальную занятость. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РФ, уточняя, что проект постановления правительства уже опубликован.

«Реестр включит компании, заменяющие трудовые отношения гражданско-правовыми договорами или уклоняющиеся от оформления трудовых договоров. Реестр будет публично доступен на сайте Роструда», — сообщили в Минтруде, заявление ведомства передает РИА Новости.

Внесение в реестр будет происходить на основании решения об административном правонарушении. В нем будут указаны название компании или ФИО предпринимателя, ИНН, дата включения и основание для этого.

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