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Россияне высказались против запрета вейпов

30 января 2025 10:03
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Россияне высказались против запрета вейпов

Большинство россиян высказались против полного запрета электронных сигарет в стране, следует из результатов опроса в Telegram-канале «Газеты.Ru».

Против запрета выступило 1433 участника опроса, за запрет — 1080.

Выступающие против запрета отмечают, что принятые государством нормы, касающиеся регулирования табачного рынка, еще не заработали полноценно, чтобы вводить новые.

Напомним, в конце 2022 года была введена обязательная маркировка жидкостей для электронных сигарет. В Минпромторге заявили, что эта мера помогает в борьбе с контрафактом. Вводить полный запрет вейпов в тот момент посчитали нецелесообразным, т.к. это привело бы к формированию черного рынка и потерям бюджета.

Правительство продолжило курс на формирование регуляторной политики и в 2023 году в России был введен полный запрет на продажу вейпов несовершеннолетним. Тогда же законом было запрещено рекламировать потребление никотинсодержащей продукции с использованием вейпов.

С 1 января 2024 года увеличились ставки акцизов на табак и табачную продукцию.

С 1 апреля 2024 года в стране действует закон о лишении свободы до пяти лет за оборот табака, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства без лицензии.

С 1 марта 2024 года в России запретили продажу вейпов с ароматизаторами. Под запрет попала продажа электронных сигарет с фруктовыми, овощными, пряными, сладкими и витаминными вкусовыми добавками.

28 января спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступивший инициатором запрета вейпов, заявил, что законопроект поддержали все фракции нижней палаты парламента.

Вскоре парламент намерен рассмотреть законопроект о полном запрете на производство и продажу в России вейпов и другой связанной с ними никотиносодержащей продукции.

Он предполагает введение запрета на производство и владение оборудованием для производства вейпов и жидкостей к ним. Также предполагается запретить ввоз на территорию страны никотинового сырья, никотинсодержащих жидкостей, безникотиновых жидкостей и устройств для их потребления.

21 января Госдума приняла в третьем чтении законопроект о штрафах до двух миллионов рублей за продажу вейпов несовершеннолетним.

28 января Совет Федерации одобрил закон, повышающий штраф до 2 млн рублей за продажу детям табачной продукции, вейпов и кальянов.

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