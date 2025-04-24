россияне стали чаще звать профессионалов к мангалу

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Начало шашлычного сезона разжигает спрос: россияне стали чаще арендовать мангальные зоны и беседки и заказывать приготовление шашлыков.

Аналитики Авито Услуг и Авито Работы выяснили, как с приходом тепла изменился спрос на организацию барбекю на свежем воздухе, а также зарплата у специалистов по приготовлению шашлыка.

Ранняя весна подстегнула спрос на аренду беседок

Весной растет интерес россиян к аренде беседок в зонах отдыха. Согласно данным Авито Услуг, в апреле 2025 года эта услуга стала популярнее на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложение за такой же период выросло на треть (+32%). В топ-5 регионов по росту спроса на такую услугу вошел Саратов (в 4,7 раза), Ижевск (в 4 раза), Калининград (в 2,3 раза), Новосибирск (+43%) и Санкт-Петербург (+33%).

Желающих отдохнуть в выходные на природе и пожарить шашлыки намного больше, чем бесплатных мангальных зон. Единственный шанс занять приглянувшееся место — прийти с ночи. Не все готовы идти на такие жертвы. Поэтому исполнители начали предлагать клиентам занять для них беседку на рассвете, а за дополнительную плату — обмотать ее пленкой от дождя и ветра, надуть шарики, купить и принести мангальные принадлежности: уголь, розжиг, решетку и шампуры.

«Подержать» беседку обойдется в среднем в 2 000 — 3 000 рублей. Цена зависит от количества мангальных зон, которые нужно занять, удаленности парка от центра города и его популярности среди отдыхающих.

Шашлычный сезон прибавил работы поварам

Согласно аналитике Авито Услуг, в апреле 2025 года россияне значительно чаще стали обращаться за услугами поваров, которые готовят шашлыки и люля-кебаб на открытом огне. Спрос на таких специалистов вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложение на платформе также заметно расширилось — за год количество предложений поваров-шашлычников увеличилось на 33%.

Наиболее заметный рост интереса к этим услугам зафиксирован в Москве (+173%), Туле (+195%), Томске (+169%), Сочи (+162%) и Твери (+100%). С началом тёплого сезона жители крупных городов и туристических центров все чаще предпочитают доверить приготовление блюд на углях профессионалам — как на дачах и в загородных домах, так и в арендованных беседках и зонах отдыха.

В апреле спрос на мангальщиков в России вырос в 2,1 раза за год

С наступлением весны в России традиционно возрастает потребность в специалистах, которые помогают устроить отдых на природе — от пикников до обслуживания на летних террасах кафе и ресторанов. Аналитики Авито Работы изучили динамику вакансий и средний уровень предлагаемых зарплат для таких работников.

По данным исследования, в апреле 2025 года спрос на мангальщиков со стороны работодателей вырос на 122% в годовом сравнении. При этом средние предложения по заработной плате для этих сотрудников достигли 171 203 руб/мес.

Косвенно к этой категории можно отнести и поваров, готовящих наборы для пикников, и кухонных помощников, обеспечивающих возросший поток заказов. Так, спрос работодателей на работников кухни вырос на 115%, на поваров – 56%, а в апреле новым работникам стали предлагать в среднем 54 300 руб/мес и 91 436 руб/мес соответственно.